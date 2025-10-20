HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan a familia chilena sin vida en su departamento de Tacna: dos adultos y una menor de 5 años

Los cuerpos de las víctimas permanecen en la Morgue Central de Tacna mientras realizan la necropsia e identificación correspondientes. Autoridades investigan el caso.

Peritos de criminalística esperan identificar detenidamente a víctimas para que familiares puedan extraditar los cuerpos.
Peritos de criminalística esperan identificar detenidamente a víctimas para que familiares puedan extraditar los cuerpos. | URPI-LR | Liz Ferrer

El pasado 18 de octubre, la propietaria de un departamento en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna, alertó a la Policía Nacional (PNP) luego de percibir un fuerte olor al interior del departamento 301. De acuerdo con sus declaraciones, los vecinos de la zona señalaron también la ausencia de una familia desde varios días atrás.

Los efectivos policiales llegaron a la zona y solicitaron permiso a la dueña del predio para ingresar por las ventanas, ya que la puerta se encontraba bloqueada desde el interior. Al revisar las zonas se toparon con una lamentable escena, la pareja de esposos junto a su hija de 5 años estaban sin vida, tendidos en el piso.

PNP investigan el caso

El comisario del distrito tacneño, el mayor PNP Josseth Rendón, confirmó que se observaron signos de violencia en una de las habitaciones. Además, reveló que el deceso de los integrantes de la familia habría ocurrido una semana antes de su hallazgo.

Aunque en un primer momento las autoridades evitaron confirmar la causa de la muerte, horas después, el resultado de la necropsia reveló que el hombre y la menor presentaban heridas causadas por arma blanca en varias partes del cuerpo. En tanto, en la mujer no se hallaron signos de violencia visibles. Por el momento, se considera la hipótesis de un doble homicidio.

Identifican cuerpos de familia chilena

El caso se maneja con bastante hermetismo. Por el momento, el jefe de la Región Policial de Tacna, general Arturo Valverde, solo ha confirmado la identidad del varón. Se trata de Juan Carlos Quispe Chávez, de nacionalidad chilena. Él presentaba antecedentes penales y una requisitoria vigente por delito contra el patrimonio en su país.

Por su parte, la propietaria del inmueble, detalló que a la que más veía era a la mujer, quien frecuentemente viajaba al extranjero a visitar a su mamá, quien padecía problemas de salud. Este caso ha estremecido a la población tacneña, quienes exigen conocer en qué circunstancias ocurrió esta pérdida. En ese sentido, el general Arturo aseguró que el equipo de Criminalística continuará con las investigaciones mientras coordinan con las autoridades chilenas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

