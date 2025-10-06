HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: censistas del INEI denuncian agresiones por desconocido que intentó robarles

Un hombre en estado etílico lanzó una piedra a una trabajadora y la dejó herida en la pierna.

Sujeto intento quitarle la tablet a una de las censistas. Foto: Composición La República / Liz Ferrer, La República
Sujeto intento quitarle la tablet a una de las censistas. Foto: Composición La República / Liz Ferrer, La República

Dos jóvenes censistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) denunciaron haber sido víctimas de agresión en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna mientras realizaban sus labores. De acuerdo al testimonio de ellas, un hombre ebrio las agredió sin motivo alguno y luego intentó robar la tablet que usa una de ellas para las encuestas.

Los agentes de Seguridad Ciudadana de la zona acudieron en auxilio de las censistas al recibir el llamado de los vecinos. El caso ocurrió la tarde del domingo 5 de octubre, en la segunda etapa de la asociación 28 de Agosto.

La joven de iniciales Y. P. Z., contó que, cuando trabajaba como censista, un sujeto, en aparente estado de ebriedad, empezó a gritarle e insultarla, reclamando por qué usaba la tablet. Su supervisora la acompañaba y presenció lo ocurrido.

Tras lo ocurrido, la víctima intentó ignorar los insultos, pero luego el criminal le habría lanzado una piedra de gran tamaño, quedando ella herida en una pierna. Aparentemente, el delincuente intentaba robarle su equipo de trabajo.

Serenos intervienen a agresor de censitas

Vecinos salieron de sus casas para defender a las censistas, pero no pudieron evitar que el sujeto se diera a la fuga.

Tras un operativo, los serenos lograron la intervención del violento varón, quien fue reconocido por la agraviada. Lo trasladaron a la comisaría, sin poder identificarlo, pues el detenido se negaba a dar su nombre y mostraba una actitud violenta.

Finalmente, la censista agredida pasó por reconocimiento médico y la Fiscalía procesará al detenido por agresión e intento de robo.

