Escándalo en la Policía de Tacna: Fiscalía investiga presuntos actos de corrupción

El equipo del Ministerio Público a cargo del caso acudió a una comisaría, una oficina administrativa y la vivienda del jefe de la región policial para la revisión de documentos. 

Fiscalía y PNP visitaron sedes policiales y vivienda de la autoridad policial de Tacna. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República
La tarde del 1 de octubre, la Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción y la Policía especialista en esos delitos acudieron a recabar información a varias sedes de la Policía Nacional y en la vivienda del jefe de la región policial, general PNP Arturo Valverde Inga. La Fiscalía investiga presuntos delitos contra la administración pública.

Milagros Benavente, fiscal a cargo de la investigación, detalló que se realizó la constatación de documentos en la Comisaría Central, la Sanidad Policial y la oficina de Recursos Humanos de la Región Policial. Evitó dar detalles de la investigación, pero advirtió que surgió a raíz de una denuncia realizada ante su despacho.

Por su parte, el jefe de la Región Policial, Arturo Valverde, también dijo que no daría detalles pues la Fiscalía le advirtió que se trata de un caso en reserva. Las diligencias en las sedes acabaron alrededor de las 2:30 p.m.

Extraoficialmente se conoció que el caso se debería al traslado de personal policial hacia distintas sedes la cual se habría dado de forma presuntamente irregular. La Fiscalía buscaría determinar si dichas irregularidades fueron realizadas bajo la entrega de alguna dádiva.

