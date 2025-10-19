Fiscalía intentó encarcelar a 4 manifestantes por participar de marcha del 15 de octubre

Aracaley Chunga Escalante de 21 años pasó 4 días en un calabozo solo por defender a una persona que estaba siendo golpeada. Por el mismo motivo, deberá acercarse los próximos seis meses a firmar un documento en la Fiscalía y si desea salir de Lima, deberá solicitar permiso judicial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Su nombre quizás suena ajeno pero su acto de valentía no. En redes sociales, se viralizó un video, de la marcha del 15 de octubre, en el que una joven increpa a un policía por haber pateado en la cabeza a una persona que se encontraba en el piso. En respuesta, el agente la insulta y amenaza con dispararle.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Sal, conch* de tu madre, te voy a disparar”, resonó la voz del efectivo contra Aracely. Ella solo insistió en su reclamo. Ni siquiera tocó a los efectivos. Pese a esto, tanto ella como el agredido, Nilton Calderón de 44 años, fueron detenidos y acusados de tres presuntos delitos. La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva en su contra.

No fueron los únicos. La institución también pidió prisión preventiva contra Carlos Jair Jaramillo y Wilfredo Huertas Vidal de 28 años.

Si bien los cuatro fueron detenidos durante la manifestación del 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí, el caso de Aracely Chunga y Nilton Calderón se trató como una investigación conjunta, pues ambos fueron acusados de lo mismo.

Tras su detención, Aracely y Nilton fueron trasladados a una comisaría y luego a la División de Asuntos Sociales del Rímac donde permanecieron cuatro días hasta la mañana del 19 de octubre, fecha en la que fueron liberados con comparecencia con restricciones, pues el Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva.

La medida restrictiva fue solicitada por el fiscal provincial Oscar Zevallos Palomino del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima. En un expediente de 199 páginas, sustentó los supuestos hechos y señaló a Aracely y Nilton como autores de los presuntos delitos de lesiones leves, disturbios y daños agravados.

Son señalados como responsables de agredir a tres policías motorizadas del Escuadrón Fénix y de dañar (golpear y quemar) sus respectivas motocicletas. Se trata de las mismas policías que realizaron disparos al aire ante un grupo de personas. Sí, este hecho también se viralizó en un video en redes sociales.

Sin embargo, ninguno de los dos acusados estuvo en el lugar de ese incidente y tampoco existe evidencia de que hayan agredido a algún agente PNP. Al contrario, son públicos los videos en los cuales se observa a la policía golpeando a Nilton y amenazando a Aracely.

Caso Aracely y Nilton: Acusación en su contra carecía de pruebas

Carlos Rodríguez, miembro del equipo técnico que asumió la defensa de Aracely Chunga, detalló explicó a La República por qué las tres imputaciones no tienen solidez ni medios probatorios.

“El delito de lesiones leves se produce cuando una persona debe cumplir un descanso médico de 10 días a más. En este caso, eran tres las policías agraviadas y solo se presentó el certificado de una de ellas. En ese documento se lee claramente que le recomendaron dos días de atención facultativa y seis de incapacidad médico legal. No llegaban a los 10 días para ser considerado un delito, sin embargo, se formuló la acusación de otra forma”, refirió el abogado especialista en derechos humanos.

Por lo tanto, la defensa considera “absurda” e “irregular” la acusación de ese presunto delito.

Lo mismo sucedió con la acusación de daños agravados. “La PNP realizó una inspección técnica en el lugar de los hechos (incidente con las PNP Fénix) y el acta determinó que no se evidencian daños ni a la propiedad pública ni a la privada. Además, no se presentó un peritaje del supuesto daño contra las motos”, manifestó.

Adicionalmente, cuando se consultó a las tres PNP agraviadas si reconocían a los dos investigados como autores del daño a su motocicleta indicaron ante la jueza que no podían afirmar eso.

Sobre el presunto delito de disturbios, de la misma forma, la Fiscalía no pudo demostrar que Aracely y Nilton hayan participado en hechos de esa índole.

“Aracely se ha mostrado segura y tranquila durante la audiencia porque ella no ha hecho nada. La otra parte, en cambio, no ha mostrado los videos donde se muestra cómo la PNP Fénix dispara y cómo los efectivos patean en el suelo a Nilton”, dijo Rodríguez.

Acta de intervención de Nilton Calderón fue irregular, alerta su abogada

Debido a esto, el letrado considera que el caso será archivado. De igual forma, la defensa de Nilton Calderón, Sandra Paico, sostiene que no existen los fundamentos necesarios en la acusación fiscal.

“El caso de Nilton y Aracely se construye sobre la base de hechos fabricados. No existe ningún tipo de prueba que los vincule con esas imputaciones. Al contrario, hemos demostrado que ellos son las víctimas”, dijo Paico a este medio.

Incluso, alertó sobre una posible irregularidad en el acta de intervención. “Quienes golpean a Nilton fueron policias hombres con cascos negros, pero el acta fue firmada por dos policías mujeres con cascos blancos como si ellas los hubieran detenido. Se trataba de policías que dispararon al aire”, anotó.

Asimismo, precisó que su patrocinado resultó con moretones en los ojos, fuertes dolores de cabeza y espalda. “Él manifestaba mucho dolor. Era evidente que estaba muy golpeado y, pese a eso, nunca lo llevaron a un hospital. Lo llevaron a una posta y no le dieron un informe médico. El médico legista no le podía dar los días de descanso porque la ausencia de ese informe”, agregó.

Caso Wilfredo Huertas: Ninguna de las acusaciones fueron probadas

En el caso de Wilfredo Huertas (28), el Poder Judicial también declaró infundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva en su contra por los supuestos delitos de lesiones, disturbios y resistencia a la autoridad.

“Wilfredo ya goza de su libertad. El juez ordenó comparecencia simple y es probable que el caso se archive porque la Fiscalía no apeló. Ninguno de los argumentos ha sido probado. Ninguno”, resaltó José Barboza, abogado de Wilfredo, en diálogo con este medio.

Asimismo, anotó que su patrocinado tiene un certificado médico que ordena dos días de atención y siete de descanso, a diferencia de los agente PNP que no presentaron ningún certificado. “La Fiscalía acusaba a mi cliente de haber golpeado a la policía y que uno de ellos fue hospitalizado. Nada de eso fue probado”, anotó.

Congresista Ruth Luque: La PNP dificulta el acceso a un abogado y contacto con un familiar

La congresista Ruth Luque, quien realizó labor de fiscalización de los casos de los cuatro detenidos anotó a La República que existen irregularidades duranta la estancia de los detenidos.

"Como congresista me preocupa mucho un hecho que he notado este 15 de octubre y el 2022 y 2023. Hay limitaciones para que los detenidos accedan a un abogado y tengan contacto con un familiar. Ni bien una persona es detenida tiene derecho a tener un abogado, pero en la práctica eso no se da. La PNP no facilita ninguno de los dos aspectos", precisó.

Para ejemplificar, mencionó que en el caso del joven estudiante PUCP Diego Echevarría, su madre recién pudo verlo dos días después de estar detenido. "Me sorprendió mucho saber eso y es algo que he visto de manera reiterada", dijo.