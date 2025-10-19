HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

Las investigaciones policiales están avanzando, ya que las cámaras de seguridad de Huacho registraron el ataque y un grito de uno de los delincuentes menciona el nombre "Paul".

Familiares de la víctima continúan pidiendo justicia para dar con los sicarios. Foto: Composición LR
Familiares de la víctima continúan pidiendo justicia para dar con los sicarios. Foto: Composición LR

El pasado domingo 12 de octubre, a las 9:15 p. m., el empresario Geiner Quispe Barturén (35), dueño de dos pollerías, fue asesinado a sangre fría tras resistirse al robo de su camioneta Hilux en la avenida La Libertad, en Huacho. Familiares lamentaron la pronta pérdida de Geiner, quien era padre de dos niños pequeños. En tanto, la esposa de la víctima ha pedido justicia a las autoridades.

Bajo este panorama, las investigaciones sobre el caso han avanzado, ya que las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante del ataque, en donde uno de los criminales grita un nombre: "Paul". Este dato ha sido relevante para la Policía Nacional del Perú, pues buscan identificar al sospechoso.

PUEDES VER: Huacho: asalto a pollería deja herido de bala al dueño que enfrentó a ladrones

lr.pe

Audio clave revela el nombre de uno de los implicados en el asesinato

Geiner Quispe acababa de salir de su restaurante en la avenida La Libertad cuando se disponía a conducir su camioneta. Él ya estaba terminando las labores del día, pues planeaba visitar su segundo local en Santa María. Al subir a su auto notó que un taxi bloqueaba la salida del vehículo. Por ello, bajó para calcular el espacio y regresar a su unidad. Sin embargo, en ese momento un vehículo negro se interpuso frente a él. Tras ello, dos hombres armados descendieron y empezaron a amenazar al empresario.

La víctima recibió cuatro impactos de bala tras resistirse al robo de su camioneta. Sin embargo, en el intento de huida de los hampones gritaron "¡Dale pa' atrás, Paul, Paul!". Este detalle ha movilizado a las autoridades a localizar al sospechoso, quien estuvo dentro del vehículo negro con el que huyeron los criminales. Según los reportes policiales, la banda se dedicaría al robo de vehículos en Huacho.

PUEDES VER: Dos hombres fueron asesinados de 8 balazos en Huacho: cuerpos se encontraron en canal de regadío

lr.pe

Las sospechas de la familia de la víctima

La familia sospecha que el taxi que inicialmente bloqueaba el paso de la camioneta de Geiner también estaría implicado. Este vehículo pertenece a los comensales que ingresaron media hora antes del crimen. “Miraron hacia atrás con frialdad, como si no hubiera pasado nada”, contó Giuliana Torres, esposa de la víctima, quien hoy sigue pidiendo justicia.

El caso se mantiene en manos de la División de Investigación Criminal de Huacho. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú ha identificado a dos vehículos implicados: el taxi que bloqueó la salida y el auto negro utilizado por los asesinos. En tanto, el nombre "Paul", es la pista directa de las autoridades.

