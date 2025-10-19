HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Política

Un joven en coma tras represión policial y una niña afectada por bomba lacrimógena durante la marcha del 15 de octubre

Durante la movilización nacional del 15 de octubre se registraron más de 100 heridos heridos. Entre las víctimas se encuentra una menor de 11 años, que sufrió lesiones graves tras el impacto de una bomba lacrimógena, y un joven de 28 años que permanece en coma a causa de una fractura craneal provocada por un golpe en la cabeza de parte de la PNP.


Luis Reyes Rodríguez fue inducido al coma y se encuentra en estado crítico en el Hospital Loayza tras manifestaciones contra el gobierno Jerí. Foto: LR
Luis Reyes Rodríguez fue inducido al coma y se encuentra en estado crítico en el Hospital Loayza tras manifestaciones contra el gobierno Jerí. Foto: LR

Durante la movilización nacional del miércoles 15 de octubre contra el gobierno transitorio del presidente José Jerí, se reportaron 100 heridos de gravedad. Entre ellos, una niña de 11 años resultó con lesiones graves tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena, y un joven de 28 permanece en coma debido a una fractura craneal causada por un golpe en la cabeza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ese mismo día, también se registró el asesinato de Mauricio Ruiz, a manos del suboficial Omar Raúl Saavedra Bautista, de 26 años, miembro de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Niña herida por lacrimógena

Alrededor de las 7:00 de la noche, una niña de 11 años fue alcanzada por una bomba lacrimógena mientras acompañaba a su madre, quien es comerciante ambulante en el Centro de Lima.

Según testigos, un contingente de la Policía Nacional avanzó por la avenida Abancay para dispersar a los manifestantes que intentaban llegar al Congreso. En ese momento, varios agentes comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas hacia la multitud. Uno de los proyectiles le cayó en el tórax de la menor, seguido de una caída que generó un traumatismo en la cabeza.

“La bomba de mi hija le cae así al pecho y mi hija se cayó al piso, haciéndose el daño de la cabeza. Todo el golpe al cráneo. Yo buscaba a mi hija, no la encontraba. Ya la encontré en el hospital de Policía”, señaló la progenitora.

Lo grave del caso es que la madre contó que, después de más de cuatro horas, logró encontrar a su hija en el hospital, ya que la niña fue trasladada sola en una ambulancia y ningún efectivo policial la informó ni se comunicó con ella o su familia durante ese tiempo.

“A las 11 pm ya la encontré a mi hija en el Hospital de la Policía. Le cae la bomba en el pecho que no le afectó tanto porque tenía doble casaca pero por el golpe se cae y se golpea la cabeza. Fue llevada a Emergencias con la ambulancia. La busqué en toda la avenida Abancay pero tuve contacto con la comisaría y me dijeron que estaba en el Hospital de la Policía. Llegué 11 de la noche", señaló.

Aunque la menor fue dada de alta, la familia regresó al hospital debido a los persistentes vómitos y el dolor intenso que mantienen a la menor en cama, sin poder reincorporarse a las actividades escolares. El malestar es constante, y la madre declaró que la niña no logra retener alimentos.

“Ayer en su primera comida igual llegó a vomitar. En el segundo, igual llevó a vomitar. El tercero igual. Y hoy día, al estar esperando más, hoy día fue más fuerza el vómito”, agregó.

Además de los problemas digestivos, la adolescente presenta dolores de cabeza constantes y dificultades físicas que se originaron tras el impacto recibido durante la protesta. Por ese motivo, ha sido nuevamente evaluada a través de exámenes médicos y tomografías en el Hospital de la Policía.

A pesar de las declaraciones oficiales, la madre aseguró que no ha recibido ninguna comunicación ni seguimiento por parte de las autoridades de salud ni del Seguro Integral de Salud (SIS) respecto al estado actual de su hija.

Joven en coma tras recibir un impacto en la cabeza

Ese mismo día, Luis Reyes Rodríguez, un joven de 28 años que participaba en la protesta, sufrió un golpe contundente en la cabeza tras la represión policial durante el paro nacional. Según relató uno de sus familiares, debido a una fractura craneal y una lesión cerebral, Reyes fue inducido a un coma.

Actualmente, se encuentra hospitalizado en el Hospital Loayza, donde sus familiares aguardan una operación de emergencia para estabilizar su estado.

“Tiene una parte del cerebro que está destruido y que es irrecuperable. Eso es lo que le ha dicho. Lo han inducido a coma, justamente como tiene fractura en el cerebro, lo han inducido a un coma para proteger, ¿no? Que no se siga afectando más”, indicó la tía del afectado.

De acuerdo con los testigos, en la intersección de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya, un grupo de policías lanzó bombas lacrimógenas a muy corta distancia contra los manifestantes que retrocedían hacia la plaza San Martín. Minutos después, la multitud comenzó a correr en medio del humo, en ese momento, varias personas vieron a un joven caer al suelo con una herida en la cabeza. Se trataba de Luis Reyes Rodríguez, quien fue auxiliado por brigadistas y trasladado de emergencia al Hospital Loayza, donde llegó inconsciente y cubierto de sangre.

Ante esta situación, familiares y amigos de Luis Reyes Rodríguez han solicitado apoyo para cubrir los gastos médicos que requiere su pronta operación. El joven necesita implementos especializados para poder ser intervenido quirúrgicamente.

Quienes deseen colaborar con su recuperación pueden comunicarse con su tía, Herli Rodríguez, al número 999 985 224, quien está coordinando la recepción de donaciones. En caso de realizar un aporte vía Yape, se recomienda colocar la referencia “Apoyo Luis”.

