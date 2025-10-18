Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que conectará dos atractivos turísticos en Áncash

Con una inversión de 30 millones de dólares, el desarrollo del Teleférico del Huascarán se encuentra en marcha. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (Proinversión), en convenio con la Municipalidad Provincial de Yungay y el Gobierno Regional de Áncash, inició los estudios de perfil del proyecto que busca mejorar la accesibilidad turística al Parque Nacional Huascarán y fortalecer la infraestructura turística de la región.

Las primeras acciones comprenden trabajos de campo, reconocimiento de rutas y evaluación técnica, ambiental y social en puntos estratégicos como Cebolla Pampa, Yuraccorral, el mirador de Portachuelo y el Refugio Perú, cerca de la Laguna 69. Estas labores están a cargo de JS Consultores Empresariales S.A.C., empresa responsable de elaborar los estudios de preinversión.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Megaproyecto de 30 millones conectará atractivos turísticos de la Áncash

En esa línea, como parte de las primeras acciones, se comprenden los trabajos de campo, reconocimiento de rutas y evaluación técnica, ambiental y social en puntos estratégicos como Cebolla Pampa, Yuraccorral, el mirador de Portachuelo y el Refugio Perú, cerca de la Laguna 69. Estas labores están a cargo de JS Consultores Empresariales S.A.C., empresa responsable de elaborar los estudios de preinversión.

El proyecto contempla una inversión aproximada de US$ 30 millones y se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Incluirá la construcción del sistema de transporte por cable, estaciones, espacios de esparcimiento cultural y servicios turísticos complementarios.

PUEDES VER: Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

Obra turística busca potenciar la región

El objetivo es implementar una infraestructura moderna y sostenible que impulse el turismo en Yungay, beneficie a comunidades locales y posicione a Áncash como un destino turístico de alto nivel. Además, el uso de un teleférico permitirá reducir tiempos de acceso a zonas de alta montaña sin generar impactos negativos en ecosistemas sensibles.

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash, el Teleférico del Huascarán es una iniciativa estratégica que contribuirá a diversificar la oferta turística, dinamizar la economía regional y fortalecer el desarrollo local sostenible.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.