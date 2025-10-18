HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Sociedad

Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que conectará dos atractivos turísticos en Áncash

Este megaproyecto busca impulsar el turismo en la región de Áncash, estableciendo un teleférico que facilite el acceso a zonas montañosas y palicie el impacto ambiental, beneficiando comunidades locales.

El Teleférico Huascarán representa una apuesta estratégica para diversificar la oferta turística regional. Foto: Andina.
El Teleférico Huascarán representa una apuesta estratégica para diversificar la oferta turística regional. Foto: Andina.

Con una inversión de 30 millones de dólares, el desarrollo del Teleférico del Huascarán se encuentra en marcha. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (Proinversión), en convenio con la Municipalidad Provincial de Yungay y el Gobierno Regional de Áncash, inició los estudios de perfil del proyecto que busca mejorar la accesibilidad turística al Parque Nacional Huascarán y fortalecer la infraestructura turística de la región.

Las primeras acciones comprenden trabajos de campo, reconocimiento de rutas y evaluación técnica, ambiental y social en puntos estratégicos como Cebolla Pampa, Yuraccorral, el mirador de Portachuelo y el Refugio Perú, cerca de la Laguna 69. Estas labores están a cargo de JS Consultores Empresariales S.A.C., empresa responsable de elaborar los estudios de preinversión.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Cuál es la ubicación actual del Señor de los Milagros? Anda sigue su recorrido EN VIVO hacia el Congreso

lr.pe

Megaproyecto de 30 millones conectará atractivos turísticos de la Áncash

En esa línea, como parte de las primeras acciones, se comprenden los trabajos de campo, reconocimiento de rutas y evaluación técnica, ambiental y social en puntos estratégicos como Cebolla Pampa, Yuraccorral, el mirador de Portachuelo y el Refugio Perú, cerca de la Laguna 69. Estas labores están a cargo de JS Consultores Empresariales S.A.C., empresa responsable de elaborar los estudios de preinversión.

El proyecto contempla una inversión aproximada de US$ 30 millones y se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Incluirá la construcción del sistema de transporte por cable, estaciones, espacios de esparcimiento cultural y servicios turísticos complementarios.

PUEDES VER: Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

lr.pe

Obra turística busca potenciar la región

El objetivo es implementar una infraestructura moderna y sostenible que impulse el turismo en Yungay, beneficie a comunidades locales y posicione a Áncash como un destino turístico de alto nivel. Además, el uso de un teleférico permitirá reducir tiempos de acceso a zonas de alta montaña sin generar impactos negativos en ecosistemas sensibles.

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash, el Teleférico del Huascarán es una iniciativa estratégica que contribuirá a diversificar la oferta turística, dinamizar la economía regional y fortalecer el desarrollo local sostenible.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

LEER MÁS
Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la ubicación actual del Señor de los Milagros? Anda sigue su recorrido EN VIVO hacia el Congreso

¿Cuál es la ubicación actual del Señor de los Milagros? Anda sigue su recorrido EN VIVO hacia el Congreso

LEER MÁS
Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Tercer recorrido del Señor de los Milagros: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros? Ruta de la segunda procesión este sábado 18 de octubre

MTC dispone que motociclistas deberán usar chaleco distintivo y casco desde noviembre, pero solo en estos lugares

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025