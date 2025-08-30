Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que construirá a más de 4.000 metros en Perú

El Teleférico Huascarán, considerado uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del país, promete transformar la forma en la que los visitantes nacionales y extranjeros accedan al nevado más alto del Perú. Con una inversión estimada de US$ 30 millones, esta moderna infraestructura permitirá alcanzar más de 4.000 metros de altura en pocos minutos, ofreciendo una experiencia única y segura para quienes deseen acercarse al imponente Huascarán, ubicado a 6.768 metros sobre el nivel del mar en el departamento Áncash.

La iniciativa, impulsada por ProInversión y con el respaldo de inversionistas privados, busca convertir a la región en un polo turístico de primer nivel, que generaría empleo y dinamizaría la economía de la localidad de Yungay y los alrededores. No obstante, muchos se preguntan cuándo podrán visualizar este cambio para un atractivo que hoy se tiene que visitar mediante una larga caminata.

¿Cuándo estará listo el Teleférico Huascarán?

Aunque el Teleférico Huascarán aún se encuentra en etapa de planeación y, según las autoridades de Áncash, su construcción demandará una inversión aproximada de US$ 30 millones, esta última semana de agosto ProInversión adjudicó la buena pro de la consultoría empresa peruana JS Consultores Empresariales S.A.C, que iniciará los estudios técnicos. El proyecto contempla un sistema de transporte moderno que permitirá a los visitantes ascender hasta más de 4.000 metros de altura en cuestión de minutos, conectando la ciudad de Yungay con un punto estratégico de acceso al nevado.

El burgomaestre de Áncash estimó que, una vez concluido el proceso de licitación y adjudicación, las obras podrían tardar entre dos y tres años en ejecutarse, siempre que no existan retrasos por temas técnicos, ambientales o de financiamiento. En ese sentido, el teleférico podría estar operativo hacia 2028, convirtiéndose en una de las principales atracciones turísticas de la región y en un motor económico para las comunidades locales.

De concretarse en los plazos estimados, cambiaría por completo el turismo en uno de los atractivos más visitados por turistas peruanos y extranjeros. Según Marco Llanos, coordinador de proyectos turísticos de ProInversión, los visitantes desde Lima podrían estar en menos de dos horas disfrutando de las vistas de las lagunas y del nevado.

“Al día de hoy, con los datos del año pasado, han recibido 30.000 turistas, ahora con el teleférico, si ponemos el caso de las Telecabinas de Kuélap, que en un año que se inauguraron se duplicó el flujo turístico, esperamos por lo menos llegar a duplicar el turismo”, señaló para 24 Horas.

¿Desde cuándo el Huascarán es Patrimonio de la Humanidad?

El Parque Nacional Huascarán, donde se ubica el nevado más alto del Perú, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La distinción no solo reconoce su belleza paisajística, sino también su enorme biodiversidad, que alberga más de 700 especies de flora y 120 especies de aves, además de mamíferos emblemáticos como el oso de anteojos y la taruca.

El reconocimiento internacional también responde a la importancia de sus ecosistemas de alta montaña, que cumplen un rol fundamental en la regulación hídrica de la región andina. El agua proveniente de sus glaciares abastece a numerosas comunidades y es clave para la agricultura, la ganadería y el consumo humano en Áncash y otras regiones del país.