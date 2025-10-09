Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

Dos sujetos en moto sorprendieron al cantante luego de salir de una presentación. Foto: Composición LR / Cortesía

Dos sujetos en moto sorprendieron al cantante luego de salir de una presentación. Foto: Composición LR / Cortesía

Los cantantes y sus agrupaciones musicales se han convertido en el blanco perfecto de la delincuencia, y es que, en los últimos meses, agrupaciones como Armonía 10, Armonía 10 de Walter Lozada, Agua Marina, Grupo 5, entre otros grupos, han sido víctimas de extorsiones.

La madrugada del martes 7 de octubre, Elvis Junior Reyes Flores, cantante de música tropical, falleció luego de recibir aproximadamente siete disparos por dos desconocidos tras salir de una presentación en una vivienda ubicada en la urbanización Nery, en el distrito y provincia de Huarmey, en la región de Áncash.

Según información policial, dos sujetos desconocidos llegaron en una motolineal y sorprendieron al artista cuando caminaba tras salir del inmueble y le dispararon a quemarropa, para dejarlo tendido en la vía y, luego, huir con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones de ley y dar con el paradero de los responsables del asesinato.

Deudos exigen justicia

Asimismo, familiares de Reyes Flores lamentaron lo ocurrido y pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva. La víctima deja dos menores en la orfandad y era muy conocido en Huarmey por llevar alegría durante sus presentaciones musicales.

“Pedimos justicia por mi esposo que ha muerto. Huarmey está perdido. Necesitamos más policías para que encuentren a los asesinos”, dijo la esposa.