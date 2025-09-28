HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 27 de septiembre iban 5.280 asesinatos, a los cuales se suman cinco víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.285.

Nuevos homicidios ocurrieron en Lima y las regiones de Piura y Áncash. Foto: composición LR.
Nuevos homicidios ocurrieron en Lima y las regiones de Piura y Áncash. Foto: composición LR.

El crimen sigue imparable a lo largo del territorio nacional. Durante la última jornada, se reportaron al menos cinco asesinatos en los distritos capitalinos de Comas y San Juan de Miraflores, además de las regiones de Áncash y Piura. Todas las víctimas fueron ultimadas a balazos.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.285 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan a mototaxista frente a su familia en Comas

Un mototaxista fue acribillado la madrugada de este domingo en el distrito de Comas, en la capital Lima. Tras concluir la jornada laboral, la víctima retornaba en su mototaxi a casa junto a su esposa e hija de siete años.

En el trayecto, el mototaxista fue interceptado por dos sujetos armados que se trasladaban en una motocicleta. Los delincuentes dispararon hasta 12 veces hiriendo de muerte al conductor. La niña y la esposa resultaron ilesas.

Acribillan a minero a vísperas de cumpleaños de su mamá en SJM

Un brutal crimen ha conmocionado a los vecinos del distrito limeño de San Juan de Miraflores. Arnaldo Javier Solari Rengifo (47), trabajador minero que viajó a Lima para asistir al cumpleaños de su madre, fue asesinado cuando se dirigía a la reunión la madrugada del sábado 27 de septiembre.

El hombre viajó desde Moquegua tras permanecer seis meses fuera de la capital. Según testigos, cuadras antes de llegar al cumpleaños, fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego sin mediar palabra. La Policía encontró ocho casquillos de bala en el lugar. La hipótesis del robo casi ha quedado descartada.

Dos hombres mueren acribillados de madrugada en el distrito de Santa

Dos hombres murieron baleados la madrugada de este domingo 28 de septiembre, en la carretera Panamericana Norte de la provincia de Santa, región Áncash. Las víctimas fueron identificadas como Brayan Torres Chapoñan (32) y David Francisco Puelles Valverde (39).

Según información de medios de la zona, eran cerca de las 2 a.m. cuando ambos varones salían de un local en el distrito de Santa, a la altura del estadio San Bartolo, entonces fueron interceptados por un automóvil, desde donde se abrió fuego. Brayan Torres Chapoñan murió de manera instantánea, mientras que David Puelles Valverde fue derivado a un centro de salud, pero falleció en el trayecto.

Los vecinos de la zona criticaron a las autoridades por el aumento de la inseguridad y recordaron que este año en la provincia se registraron otros crímenes similares.

Joven es baleado dentro de barbería en Sullana

Un nuevo asesinato en la provincia de Sullana, Piura, en menos de 48 horas. El joven Adrián Olivares Córdova de 21 años murió acribillado dentro de una barbería la tarde del 27 de septiembre. Medios de la zona informan que hace cuatro años un hermano de la víctima también murió baleado.

El crimen ocurrió cerca de las 6.30 p.m. en la calle Santa Catalina del asentamiento humano Sánchez Cerro. La víctima había ingresado hace poco a la barbería para un corte de cabello, cuando de pronto entró al negocio un sujeto, quien disparó hasta ocho veces contra el joven, quien falleció de manera instantánea. El asesino fugó en un mototaxi.

Los vecinos de Sullana mostraron su preocupación de la escalada de violencia. Vale recordar que la noche del jueves un adolescente fue ultimado a balazos.

