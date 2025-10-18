HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO hoy, sábado 18 de octubre: hora de salida, desvíos y más del segundo recorrido en Lima

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao implementará desvíos en el Metropolitano y los Corredores Azul y Morado para facilitar el recorrido de la procesión por el Centro Histórico.

Conoce el plan de desvíos y rutas ante el segundo recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR
Conoce el plan de desvíos y rutas ante el segundo recorrido del Señor de los Milagros. Foto: Composición LR

La segunda procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Centro de Lima. Miles de fieles acompañarán el recorrido de la sagrada imagen del Cristo Moreno a fin de rendirle homenaje y hacer escuchar sus plegarias. Debido a esta festividad, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha informado sobre el plan de desvíos que tendrá el Metropolitano y los Corredores Azul y Morado.

De acuerdo con la Hermandad de las Nazarenas, la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión desde las 6 a. m. en la Iglesia de Las Nazarenas. Asimismo, la procesión del Señor de los Milagros podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento.

Plan de desvíos Señor de los Milagros EN VIVO

18:58
17/10/2025

¿Dónde ver la primera procesión del Señor de los Milagros?

Este sábado 18 la procesión del Señor de los Milagros podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento, el cual empezará a las 6:00 a. m.

En la plataforma de Nazarenas TV no solo habrá una transmisión en vivo, sino también se podrá escuchar a través de la radio de la iglesia. Estas funciones cumplen con el objetivo de dar una cobertura completa a los seis recorridos del Señor de los Milagros. Asimismo, también hay otras opciones para visualizar la procesión, las cuales son: canal HN y el Arzobispado de Lima.

18:57
17/10/2025

Recorrido de la segunda procesión del Señor de los Milagros

De acuerdo con la Hermandad de las Nazarenas, la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Tras ello, continuará por el jirón de la Unión, para luego ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Miles de fieles acompañarán el recorrido de la sagrada imagen, la cual continuará su procesión por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, en donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República. Tras ello, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas. Finalmente, llegará al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen será guardada hasta la siguiente procesión.

 

18:56
17/10/2025

¿A qué hora inicia la segunda procesión del Señor de los Milagros?

Este sábado 18 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros se realizará según el cronograma previsto para las cinco salidas programadas, que recorrerán distintas zonas de Lima y el Callao.  Miles de fieles acompañarán al Cristo de Pachacamilla desde las 6 de la mañana en la iglesia de Las Nazarenas.
 

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

lr.pe

Plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por procesión del Señor de los Milagros

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas y desvíos que se aplicarán en sus servicios de transporte público durante el segundo recorrido del Señor de los Milagros en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Metropolitano

El servicio regular A modificará su ruta y circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, realizando paradas en la estación El Peruano–Quilca. Por su parte, el servicio C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, dependiendo del avance de la procesión. En tanto, los servicios expresos y el regular B continuarán operando con normalidad.

Corredor Azul y Morado

Los buses del Corredor Azul modificarán su ruta habitual, circulando por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola. Posteriormente, continuarán su trayecto por la avenida Garcilaso de la Vega, con destino a Barranco y Miraflores. Además, el servicio extraordinario 08 se limitará a llegar hasta el jirón Washington, reanudando su recorrido a través de las avenidas Uruguay y Venezuela.

Durante el recorrido de la procesión por la avenida Abancay, los servicios del Corredor Morado 404 y 405 modificarán su ruta, transitando por el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau en dirección a Magdalena y San Isidro. En sentido opuesto, estos buses circularán por la avenida Miguel Grau y el jirón Huánuco. Por su parte, el servicio 406 operará a lo largo de las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega. Asimismo, el servicio 412 del corredor Morado limitará su recorrido hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac.

PUEDES VER: Señor de los Milagros en Lima, segundo recorrido: cuándo es y cuál será la ruta de la procesión

lr.pe

Segundo recorrido del Señor de los Milagros este 18 de octubre

Según informó la Hermandad de las Nazarenas, la sagrada imagen del Cristo Moreno iniciará su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Tras ello, continuará por el jirón de la Unión, para luego ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Miles de fieles acompañarán el recorrido de la sagrada imagen, la cual continuará su procesión por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, en donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República. Tras ello, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas. Finalmente, llegará al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen será guardada hasta la siguiente procesión.

