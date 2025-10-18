HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Sociedad

¿Dónde va el Señor de los Milagros? ruta y desvíos de la procesión por su tercer recorrido este domingo 19 de octubre

La procesión del Señor de los Milagros contará con miles de devotos en morado y pasará por puntos de salud como el Hospital Dos de Mayo, donde se espera la participación de personal médico y pacientes.

Tercer recorrido por las calles del Centro de Lima este domingo 19 de octubre
Tercer recorrido por las calles del Centro de Lima este domingo 19 de octubre | Foto: composición LR

La sagrada imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Centro de Lima en su tercera procesión del año, este domingo 19 de octubre. El anda iniciará su recorrido en el Santuario Mariano Archidiocesano de la Virgen del Carmen cerca de las 6 de la mañana, acompañado de miles de fieles por las principales vías de la ciudad.

El Cristo Moreno estará acompañado por devotos vestidos de morado y por cuadrillas de cargadores y humadores. En esta tercera ruta, la procesión pasará por diversos puntos de atención de salud, incluyendo el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Guillermo Almenara, donde se espera la participación activa de personal médico y pacientes.

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: ruta completa del domingo 19 de octubre

El domingo 19 de octubre, el Señor de los Milagros saldrá de la Iglesia del Carmen y recorrerá importantes puntos del Centro de Lima, pasando por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. La procesión continuará por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en el distrito de La Victoria.

Asimismo, la imagen se detendrá frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de regresar a la Iglesia de las Nazarenas, donde permanecerá hasta su recorrido extraordinario hacia el Callao, programado para el próximo domingo 26 de octubre.

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: Foto: MML

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: Foto: MML

Plan de desvíos de transporte público por procesión del Cristo Moreno

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas y desvíos que se aplicarán en los servicios de transporte público durante el tercer recorrido del Señor de los Milagros, que se realizará el domingo 19 de octubre.

Metropolitano

El servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación El Peruano–Quilca, mientras que el servicio C llegará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán temporalmente cerradas, según avance la procesión. Los servicios expresos y el regular B operarán con normalidad. El servicio Lechucero seguirá el mismo desvío del regular A si la PNP cierra vías durante la madrugada.

Desvíos del metropolitano. Foto: ATU

Desvíos del metropolitano. Foto: ATU

Corredor Azul

Los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Guzmán Blanco, retomando su recorrido por la avenida Garcilaso de la Vega hacia Barranco y Miraflores. En sentido contrario, el desvío será por Washington, Uruguay, Cañete y Callao, retornando por Prolongación Tacna.

Desvíos del corredor azul. Foto: ATU

Desvíos del corredor azul. Foto: ATU

Corredor Morado

Mientras la procesión avance por la avenida Abancay, los servicios 404 y 405 seguirán por el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau hacia Magdalena y San Isidro. En sentido contrario, circularán por Miguel Grau y el jirón Huánuco. El servicio 406 operará por Tacna y Garcilaso de la Vega, y el 412 llegará solo hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.

Desvíos del corredor morado. Foto: ATU

Desvíos del corredor morado. Foto: ATU

AeroDirectoCentro

Solo el domingo 19, este servicio circulará por los jirones Chancay, Zepita y Cañete, y la avenida Nicolás de Piérola hacia el aeropuerto Jorge Chávez. En retorno, llegará hasta la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del jirón Chancay, donde se ubicará temporalmente su paradero inicial y final.

Desvíos del AeroDirecto. Foto: ATU

Desvíos del AeroDirecto. Foto: ATU

Rutas convencionales

Los buses convencionales usarán avenidas alternas como 9 de Octubre, Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, Sebastián Llorente y Argentina, además de los jirones Áncash, Huanta, Junín, Huánuco y Jauja, entre otros.

