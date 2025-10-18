HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Sociedad

Alertan sobre posible falla en el Puente de la Paz de Miraflores tras movimiento de un bloque

Inaugurado hace menos de cinco meses por Carlos Canales de Renovación Popular, el puente turístico que une Miraflores con Barranco enfrenta cuestionamientos por su seguridad. Expertos sugieren un análisis profundo de la estructura.

Puente turístico en Miraflores en mantenimiento. Foto: composición LR
Puente turístico en Miraflores en mantenimiento. Foto: composición LR | composición LR

El pasado 20 de agosto del 2025, la Municipalidad de Miraflores, presidida por Carlos Canales Anchorena, inauguró con gran expectativa el Puente de la Paz, una obra que buscaba convertirse en un ícono turístico y un punto de conexión peatonal entre distritos de Miraflores y Barranco. Su diseño moderno y su piso de vidrio fueron presentados como una experiencia única para los visitantes, quienes podrían disfrutar de vistas panorámicas sobre la Costa Verde.

Sin embargo, la propuesta arquitectónica ha sido opacada por una reciente polémica. En redes sociales circularon vídeos en los que se aprecia cómo uno de los bloques de vidrio del piso del puente se mueve de su lugar original, generando preocupación entre vecinos y transeúntes. Ante ello, la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado señalando que se iniciaron las investigaciones correspondientes y que el hecho no representaba un riesgo para la seguridad de las personas.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

lr.pe

Municipalidad de Miraflores promete mantenimiento tras bloque salido

En su pronunciamiento, la comuna miraflorina informó que, tras recibir los reportes ciudadanos, se dispuso la evaluación de la estructura y trabajos de manteniendo preventivo. Asimismo, exhortó a la población a continuar visitando el puente, asegurando que se puede transitar con normalidad.

Pese a ello, los cuestionamientos persisten, sobre todo porque el puente no tiene ni cinco meses de inaugurado, lo que ha despertado dudas sobre la calidad de los materiales y la supervisión técnica durante su construcción.

Experto recomienda un estudio estructural independiente

La arquitecta Patricia Díaz, especialista consultada por La República sobre el tema, señaló que el movimiento del vidrio podría deberse a dilataciones del material provocadas por la exposición a calor y al frío: "Estos vidrios podrían tener juntas flexibles precisamente para las dilataciones que el material sufre al estar en la intemperie", explicó.

Sin embargo, Diaz advirtió que esto no puede confirmarse sin un estudio estructural independiente, realizado en coordinación de especialistas como los del Colegio de Ingenieros (CIP) de Lima. "La municipalidad debería encargar un estudio técnico que garantice la seguridad de los vecinos. No basta con una revisión interna", enfatizó.

PUEDES VER: Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

lr.pe

La especialista también destacó que las estructuras de vidrio deben de cumplir normas específicas de seguridad, según el Reglamento Nacional de Edificaciones. "Estos vidrios deben ser templados o laminados, materiales que soportan peso y evitan desprendimiento. Es necesario verificar si el puente cumple con esas exigencias", añadió.

Diaz también recordó que, durante el proceso de diseño y construcción, debieron considerarse estudios de carga y comportamiento estructural. "Me preocupa que una obra tan reciente presente ya señales de desprendiendo. Es fundamental deslindar responsabilidades y brindar confianza a los visitantes", dijo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

LEER MÁS
Caravana de transportistas protesta en Miraflores contra la ola de extorsión en Lima y se dirige al Congreso

Caravana de transportistas protesta en Miraflores contra la ola de extorsión en Lima y se dirige al Congreso

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

LEER MÁS
Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

LEER MÁS
Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

Asesinan a madre adolescente junto con su hija de 2 años a un día de su cumpleaños en Huancavelica

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca

Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros? Ruta de la segunda procesión este sábado 18 de octubre

MTC dispone que motociclistas deberán usar chaleco distintivo y casco desde noviembre, pero solo en estos lugares

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025