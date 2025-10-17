HOYSuscripcion LR Focus

Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

Ernesto Ávarez, presidente del gabinete ministerial de José Jerí acusó a los manifestantes de tener un fin político y buscar controlar las elecciones generales 2026.

Ernesto Álvarez vuelve a criminalizar marchas del 15 de octubre. Foto: composición LR
Ernesto Álvarez vuelve a criminalizar marchas del 15 de octubre. Foto: composición LR

En declaraciones a la prensa, el primer ministro, Ernesto Álvarez, reafirmó su respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP), a pesar de que se conoció que el asesino del ciudadano Eduardo Ruíz fue el suboficial de tercera Luis Magallanes. Además, volvió a criminalizar a los ciudadanos que asistieron a la marcha nacional del 15 de octubre.

"Lo que se generó en la noche fue por un grupo de violentistas organizados en brigadas provistos de cascos, de escudos, de bombas molotov y artefactos de dudosa procedencia", aseguró.

Añadió que tendrían una finalidad política: controlar las elecciones generales 2026 a través de la violencia. "Es sospechoso y preocupante la preocupación de un sector radicalizado del país que procura hacerse de un Gobierno a través de la violencia (...) Es una postura política de no reconocer a nadie que no sean sus aliados en el Gobierno para tratar de manipular las elecciones y el proceso electoral", declaró.

Primer ministro justifica represión policial

En otro momento de su declaración, Álvarez Miranda señaló que el accionar de la policía fue con la finalidad de "defender" la sociedad y las instalaciones del Centro de Lima. "Estaban ejerciendo una vocación en defensa de la sociedad", precisó.

Añadió que estas medidas deben ser frenadas y que no tolerarán un chantaje político.

