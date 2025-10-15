Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"
Los actores Mónica Sánchez y Lucho Cáceres arremetieron contra el programa de streaming 'Ouke', de Carlos Orozco, por la cobertura que venían realizando antes y durante la marcha del 15 de octubre.
Durante la marcha nacional del 15 de octubre, también conocida como la movilización de la Generación Z, el canal de YouTube 'Ouke' realizó una cobertura especial de la manifestación. Durante el recorrido, el equipo entrevistó a los actores Mónica Sánchez y Lucho Cáceres. La conversación se desarrolló inicialmente con normalidad, con preguntas sobre los motivos de su participación y su postura frente a algunos congresistas.
Luego de la entrevista a Lucho Cáceres, la actriz Mónica Sánchez tomó el micrófono para dirigirse directamente al canal: "A las cámaras de 'La Roro', ojalá, les deseo profundamente que no se conviertan en una versión de Magaly de las redes. Chicos, se les ve. Ustedes nos faltan el respeto con nombre y apellido. Me siguen faltando el respeto, se burlan de nosotros. Ya estamos grandes, el país está que arde, y por hacer un chistesito barato no solo traicionan ideales importantes, traicionan a su gremio, los chicos de esa mesa. A mí me da vergüenza ajena, y por respeto les contestamos".
Lucho Cáceres también arremete contra Ouke
El actor Lucho Cáceres también aprovechó la oportunidad para cuestionar al canal de streaming con un mensaje directo: "Asuman la responsabilidad de tener un micro al frente. No están en el parque de su barrio cuando conversan”.
Cabe mencionar que el canal 'Ouke' ha sido criticado en redes sociales por su enfoque hacia el entretenimiento durante la cobertura de la marcha, lo cual ha generado descontento entre diversos usuarios.