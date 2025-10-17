Universidades públicas exigen al presidente José Jerí no normalizar más muertes ni violencia en protestas

Tras expresar su profunda preocupación por el asesinato que perpetró un policía en contra del joven manifestante Eduardo Ruiz, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) exigió al presidente José Jerí no normalizar más muertes ni violencia durante las legítimas protestas que vienen acatando diversos colectivos sociales.

“Reafirmamos el derecho constitucional a la protesta pacífica y condenamos toda forma de violencia, o uso desproporcionado de la fuerza, venga de donde venga. Exhortamos al primer ministro (Ernesto Álvarez) a liderar de inmediato la cobertura íntegra de los gastos y perjuicios del joven y de todos los heridos sin excepción; así como garantizar la defensa legal y el debido proceso de los detenidos”, manifestó la Aunap, la cual agrupa a diversas universidades públicas.

Por otro lado, exigió al Congreso a actuar con sentido de Estado y promover reformas reales contra el crimen organizado. “Debe sesionar una vez por semana un Pleno de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, corrigiendo las diversas normas permisivas (pro crimen) que aprobaron y priorizando leyes que sí fortalezcan la investigación criminal, con el objetivo de evitar más muertes a manos de extorsionadores, sicarios y delincuentes”, señaló.

La Aunap pidió también al Ejecutivo instalar de inmediato el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, con participación de las universidades, los jóvenes organizados, sociedad civil, para construir una reforma rápida, seria y sostenible para detener al crimen organizado. Eso sí, aclaró, sin políticos deslegitimados.

“El 15 de octubre debe marcar un punto de inflexión para el país. Las universidades públicas ratifican su compromiso con la democracia, la verdad y la paz, y ponen al servicio del país su capacidad académica, científica y técnica para ayudar a reconstruir la confianza y el rumbo del Perú”, respondió la Aunap.

Afrenta contra la Decana de América

Este pronunciamiento se da en medio de las lamentables afirmaciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien calificó de 'violentistas' a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) luego de las movilizaciones del 15 de octubre. “Esto ya no es una protesta pacífica, esto es un atentado contra la Policía Nacional. Los más 'violentistas' han sido de San Marcos. Esto no puede pasar”, afirmó.

En respuesta, la UNMSM manifestó que esas calificaciones impropias afectan su imagen institucional que se destaca por ser formadora de grandes profesionales. "El ministro debe rectificarse de sus penosas declaraciones, ya que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria", indicó.

La Facultad de Letras de la Decana de América también condenó las expresiones estigmatizadoras del ministro Tiburcio en contra de los sanmarquinos. "Instamos al gobierno de transición a escuchar a la ciudadanía y a encontrar una real salida a esta crisis política", dijo.