Surco no valora a una de sus principales leyendas: cierran la histórica piscina y formadora de campeones de Johnny Bello

El deporte peruano, al que no hay reducirlo a los malestares que últimamente nos viene generando el fútbol, tiene muy buenos exponentes en sus respectivas disciplinas. Eso es indudable. Pero una mirada atenta a nuestra tradición deportiva, nos arroja una evidencia: pocos exponentes tienen el rango de leyendas.

Juan Carlos Bello Angosto, hoy de 76 años, es una de esas pocas leyendas que tiene nuestro deporte. Lo suyo sigue siendo la natación y basta ver su hoja de vida para constatar que la leyenda que ostenta viene avalada por la épica.

Desde muy joven, a Juan Carlos Bello se le empezó a conocer como Johnny Bello. Su físico reunía las condiciones para la natación y desde sus inicios empezó a dominar los cuatro estilos básicos de este deporte (crol, braza, espalda y mariposa) y, se colige, a ganar cuanto torneo se le presentara en el camino.

Así se hizo la leyenda

Eran los años 60 y el mundo estaba agitado por las convulsiones políticas y sociales, de las cuales el Perú no era ajeno. Estas referencias son importantes para entender el contexto en el que Johnny Bello fortalecía su nombre y construía aquello que solo contados pueden obtener: la leyenda. Estudió Educación Física en la Universidad de Michigan, participó en dos Olimpiadas (México 68 y Múnich 72), fue campeón sudamericano 10 veces y campeón bolivariano en 15 ocasiones, además, se le llegó a reconocer como el mejor nadador universitario en Estados Unidos.

Johnny Bello enseñando. Foto: Difusión.

En las Olimpiadas de México obtuvo el cuarto lugar en 200 metros combinados individuales. En las Olimpiadas de Múnich, cuatro años después, llegó a la final en la misma modalidad de la olimpiada precedente, pero ocupó el séptimo lugar. Como indicamos en el párrafo interior, Bello se destacó en una época marcada por la política y la polarización. Bello estuvo en la olimpiada en donde tuvo lugar una de las mayores tragedias en la historia de las olimpiadas: a 10 días de la inauguración de las Olimpiadas de Múnich de 1972, el 5 de septiembre, 11 miembros de la delegación de Israel fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados por el grupo terrorista Septiembre Negro, facción de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) dirigida por Yasir Arafat. El certamen deportivo no paró y Bello fue testigo de otro suceso, pero esta vez lejos de ser trágico: vio al norteamericano Marc Spitz ganar 7 medallas de oro en natación en 8 días. Marc Spitz tenía 22 años y Johnny Bello 23. Gigantes y contemporáneos.

El proyecto de vida

Johnny Bello tenía 34 años cuando fundó en 1983, en el distrito de Surco, una academia de natación. La academia Johnny Bello.

Esta academia ha sido durante años un auténtico formador de campeones de natación, pero la idea inicial de Bello para este proyecto no era otra que “que los niños y jóvenes aprendan a nadar, porque es imposible que los peruanos no sepamos nadar teniendo nuestro país muchas playas. Esa fue siempre mi idea, que los peruanos sepan nadar. Es importante que sepan nadar. Y claro, la natación es un deporte completo, todos los músculos de tu cuerpo están en movimiento”, declara el excampeón para La República.

Johnny Bello, quien indudablemente viene atravesando la edad venerable, no se encuentra bien. Su academia de natación, la cual ya es parte del imaginario del distrito de Surco, fue clausurada en septiembre pasado por la actual gestión de su alcalde, Carlos Bruce.

“Bruce me cerró el local injustamente. Me quitó mi licencia. Tengo más de 100 nadadores que entrenaban todos los días y que ahora no lo pueden hacer. Son del Club Surco. Es un fastidio porque la natación es un deporte que requiere constancia, no puedes dejar de entrenar. El Club Surco es uno de los mejores clubes de natación en Perú. Hace unos días acabamos de venir de Río de Janeiro y en Río hemos ganado el campeonato sudamericano, hemos ganado dos medallas de oro y hemos ganado cinco medallas de bronce, cosa que no es fácil. Es un torneo en el cual está Brasil, va Argentina, van todos y ahora que estamos en lo mejor viene este señor y se tira contra la piscina. Carlos Bruce no sabe nada de natación y no se da cuenta del daño que le está haciendo a los nadadores”.

La academia de Johnny Bello no solo es importante para Surco, lo es igualmente para el imaginario limeño. Desde 1983, niños y niñas de todos los distritos de Lima se dirigen a la academia de Bello. La natación es más que un deporte; su práctica va más allá de la competencia. Lo que hemos practicado natación, sabemos bien que la natación es un estilo de vida, una necesidad vital. A Bello no le vamos a ir con cuentos.

Johnny Bello siempre en el podio. Foto: Difusión.

“Bruce me cambió la zonificación. Si ha cambiado la zonificación, quiere decir que ya no se puede hacer deporte acá. Hace dos meses, la gente de la municipalidad vino a chequear el agua. Vinieron 10 personas. Entonces entraron y vieron mil cosas. Acá estaban buscándolas la sinrazón y encontraron obviamente ciertas cosas, como que aquí hay poco oxígeno, que este cable no está bien. Es como si hicieras un chequeo a fondo de tu casa y encuentras cosas que puedes mejorar. Me dieron dos días para subsanar 30 o 40 puntos. Nos sacamos el ancho para levantar todo, pero no fue suficiente. Algunos puntos los pudimos arreglar, otros parcialmente. Volvieron a los dos días y no quisieron extenderme algunos días más para cumplir. Y me dijeron firme acá y yo les dije que así no voy a firmar, tengo que hacer ver ese documento con un especialista. Entonces se fueron, pero a los 15 minutos regresaron con sus carteles grandes de clausurado. Según ellos, yo soy un peligro”.

Johnny Bello reconoce que su academia presentaba algunas fallas, pero lo que no deja de extrañarle es la rapidez con la que actuó el personal de la municipalidad. “Si así fueran con los otros problemas del distrito”, dice Bello a quien le es imposible ocultar la desazón. “Llevo 42 años acá. ¿Qué peligro puede significar mi academia? ¿Qué peligro significo yo? Todo se está haciendo muy rápido, como te dije. Nunca he visto algo así y eso que tengo ya muchos años”.

Pero ¿acaso solo se ven afectados los deportistas de alta competencia antes este cierre? Es una pregunta que solo Johnny Bello puede responder.

Club Surco, reciente campeón en Brasil. Imagen: Difusión.

“Hemos formado a campeones de natación y les enseñamos bien. Por año, por la academia pasan entre 4000 y 5000 niños. Todo Surco nos conoce y cuando camino por la calle, los padres de familia me llaman o pasan la voz para decirme que sus hijos y nietos han aprendido a nadar en la academia. Eso es algo que me satisface, por eso me da pena que se haya clausurado este local. No es un lugar común, el deporte es importante para la juventud. Además, la academia es segura. Los padres dejan a sus hijos durante horas porque confían en la seguridad que les damos. No es un lugar al que vienes, te metes en la piscina y te vas. Todos los que vienen acá, salen nadando bien”.

Este tema de la clausura de la academia de Johnny Bello no es un hecho aislado en la gestión del alcalde Carlos Bruce en Surco. Pero sí es el que golpea más, porque por más que se haya actuado bajo la reglamentación municipal, no deja de sorprender la celeridad de las acciones con un espacio que es historia y actualidad.

La República se comunicó con la oficina de prensa de Surco y con el mismo alcalde Carlos Bruce. La pregunta fue una sola: ¿qué será de este espacio en el futuro? ¿Seguirá consagrado al deporte como siempre se le ha asociado? Fue el mismo alcalde quien respondió, de una manera escueta: “En cualquier escenario, el lugar seguirá siendo un centro deportivo incluyendo natación”.

Esperamos que ese escenario se dé con la misma rapidez con la que clausuraron este histórico lugar.