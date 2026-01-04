HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Política

Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

Durante una misa celebrada en la Catedral de Lima, el arzobispo expresó su "solidaridad, cercanía y preocupación" por la situación de venezolana.

Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares". Foto: composición LR
Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares". Foto: composición LR

El cardenal Carlos Castillo no fue ajeno a la salida de Nicolás Maduro de Venezuela y exhortó a la ciudadanía a rezar porque las soluciones sean a favor de este país y no de "intereses particulares", en referencia a la decisión de Donald Trump de tomar el liderazgo de la gobernabilidad y la industria petrolera de dicho país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una misa celebrada en la Catedral de Lima, el arzobispo expresó su "solidaridad, cercanía y preocupación" por la situación de venezolana. Con el objetivo de incidir en la postura de la Iglesia, compartió el mensaje del Papa León XIV.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Compartiendo las palabras del Santo Padre, dijo: "En bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz. Debe prevalecer sobre todo el pueblo venezolano, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y de cada uno y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad, concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

Después de ello, invitó a rezar por el "pueblo venezolano" para que alcancen las soluciones que necesitan. "Dios lo bendiga y nos bendiga también como pueblo solidario con ellos porque ellos también fueron solidarios con nosotros cuando estábamos en situación calamitosa y nuestra gente se iba para allá. Dios bendiga al pueblo venezolano y al pueblo peruano como hermanos", finalizó.

Notas relacionadas
Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

LEER MÁS
Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

LEER MÁS
Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025