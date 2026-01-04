Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares". Foto: composición LR

El cardenal Carlos Castillo no fue ajeno a la salida de Nicolás Maduro de Venezuela y exhortó a la ciudadanía a rezar porque las soluciones sean a favor de este país y no de "intereses particulares", en referencia a la decisión de Donald Trump de tomar el liderazgo de la gobernabilidad y la industria petrolera de dicho país.

Durante una misa celebrada en la Catedral de Lima, el arzobispo expresó su "solidaridad, cercanía y preocupación" por la situación de venezolana. Con el objetivo de incidir en la postura de la Iglesia, compartió el mensaje del Papa León XIV.

Compartiendo las palabras del Santo Padre, dijo: "En bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz. Debe prevalecer sobre todo el pueblo venezolano, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y de cada uno y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad, concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

Después de ello, invitó a rezar por el "pueblo venezolano" para que alcancen las soluciones que necesitan. "Dios lo bendiga y nos bendiga también como pueblo solidario con ellos porque ellos también fueron solidarios con nosotros cuando estábamos en situación calamitosa y nuestra gente se iba para allá. Dios bendiga al pueblo venezolano y al pueblo peruano como hermanos", finalizó.