Este jueves 16 de octubre, tras las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien responsabilizó a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones del 15 de octubre —en las que se confirmó que Eduardo Ruiz Sáenz (32) fue asesinado por un impacto de bala disparado por un suboficial PNP—, mediante un comunicado oficial las facultades de Letras y Ciencias Humanas y de Derecho y Ciencias Políticas expresaron su rechazo a dichas afirmaciones.

"Condenamos las declaraciones estigmatizadoras del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, contra los estudiantes de San Marcos. Instamos al gobierno de transición a escuchar a la ciudadanía y a encontrar una real salida a esta crisis política”, indicó la autoridad universitaria", se lee en el pronunciamiento de la Facultad de Letras.

Por su parte, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política expresaron su indignación ante la estigmatización difundida por el representante del sector. Exigieron su inmediata rectificación y "respeto a la verdad y la dignidad de nuestros estudiantes", enfatizaron.

Mininter llamó 'violentistas' a estudiantes de San Marcos

La noche del fallecimiento de Eduardo Ruiz, el ministro Tiburcio declaró que, a su juicio, "los actos más violentos” registrados durante la protesta del 15 de octubre provinieron de estudiantes de San Marcos.

“Esto ya no es una protesta pacífica, esto es un atentado contra la Policía Nacional. Los más 'violentistas' han sido de San Marcos. Esto no puede pasar”, sentenció el funcionario. Docentes alumnos y estudiantes de la casa de estudios señalada han mostrado su rechazo total a esas acusaciones.

"Los actos de violencia ocurridos durante la protesta han provocado la muerte de una persona y han dejado decenas de heridos entre los manifestantes y los policías. Condenamos las declaraciones estigmatizadoras del ministro del Interior (...) Instamos al gobierno de transición a escuchar a la ciudadanía y a encontrar una real salida a esta crisis política", expresó la Facultad de Letras.

"En nuestra casa de estudios no se fomenta la violencia ni la arbitrariedad. Por el contrario, se cultiva el pensamiento crítico, la tolerancia, el respeto por la ley y el compromiso por el bien común", acotó la Facultad de Derecho.

Vicente Tiburcio negó participación de ternas en marchas del 15 de octubre

En declaraciones oficiales a la prensa, el ministro del Interior negó la participación del Grupo Terna en las protestas del 15 de octubre. Esto, tras ser consultado por las acusaciones de que un suboficial PNP habría disparado en el pecho a Mauricio Ruiz, información que fue confirmada hoy por el comandante general Óscar Arriola.

"Las circunstancias no las tenemos (…) por ahí tenía la información de que se trataría de un ‘terna’. En el planeamiento no se ha incluido a ningún ‘terna’, eso que quede claro”, aclaró e insistió en la necesidad de realizar una investigación para esclarecer los hechos.

