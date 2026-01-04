HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Política

Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 deberá decidir sobre las tachas presentadas contra Mario Vizcarra (Perú Primero) y José Williams (Avanza País) para ver si formarán parte de los comicios electorales. En cuanto a Renovación Popular, si bien se desestimaron las tachas, aún no se declara como inscrita la candidatura de Rafael López Aliaga.

Candidatos están a la espera de la decisión del JEE para ser inscritos. Foto: Composición/LR
Candidatos están a la espera de la decisión del JEE para ser inscritos. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 oficializó la inscripción de 32 partidos políticos con miras a las Elecciones 2026, luego de que superaron el proceso de tachas como parte del proceso. Entre ellas figuran las organizaciones políticas del APRA, SíCreo, Libertad Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, entre otros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, otras tres listas se encuentran a la espera de poder ser inscritas, pero se encuentran en el proceso de tachas, en las que ciudadanos pueden observar las candidaturas presidenciales, al Congreso bicameral y Parlamento Andino. En esa etapa, se encuentra la lista de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga; Avanza País, de José Williams, y Perú Primero, de Mario Vizcarra.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En cuanto a Renovación Popular, todo parece indicar que no habría problema para su inscripción. El JEE declaró infundadas las dos tachas presentadas contra la organización política.

De acuerdo con el organismo electoral, no se acreditó una infracción electoral en el desarrollo de las elecciones internas del partido el pasado 30 de noviembre, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Como se recuerda, las tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Renovación Popular denunciaban que el partido presuntamente no realizó sus comicios internos, como lo decía su estatuto interno.

PUEDES VER: Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

lr.pe

Mario Vizcarra podría quedar fuera de las Elecciones 2026

Por otro lado, la candidatura de Mario Vizcarra podría quedar fuera. El JEE de Lima Centro 1 deberá resolver tres tachas en contra de Vizcarra porque, según denunciaron, el aspirante al sillón presidencial consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado cuando trabajaba en Moquegua.

Argumentaron que el JEE debería aplicar el artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que impide a condenados a postular con esos antecedentes. Por su parte, Perú Primero indicó que el TC emitió sentencias en las que el tema habría quedado zanjado.

No obstante, el futuro de Mario Vizcarra podría tomar otro revés de por dos razones. El primero, es porque el JEE de Lima Centro 2 declaró inadmisible su candidatura al Senado por haber colocado en su hoja de vida dicho antecedente. De esta manera, le tira la responsabilidad al JEE Lima Centro 1 para que tome una decisión.

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, declaró que Vizcarra tendría impedimentos para participar de las Elecciones 2026. "El colegiado anterior por mayoría determinó que las personas que han sido condenadas por este tipo de delito, aunque sean rehabilitadas, no pueden participar", dijo.

PUEDES VER: Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

lr.pe

Avanza País: una tacha que aún no se resuelve

En tanto, un ciudadano presento una tacha contra la plancha presidencial de Avanza País por presuntamente haber infringido la normativa electoral y el estatuto del partido durante las elecciones internas.

El ciudadano cuestionó la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de José Williams en el marco de su declaración de ingresos de bienes y rentas. Según la tacha, Williams declaró percibir mensualmente S/187.200, motivo por el que el denunciante califica como "suma ridícula si se le compara con otros congresistas" que también postulan en el mismo partido.

En contraste con otros parlamentarios, el ciudadano precisó que Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Dina Gonzales y otros declararon entre S/423.000 y S/431.000. Por esa razón, indicó que Williams habría incumplido con declarar su información y, por ello, solicitó la nulidad de la plancha presidencial.

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 decidió mantener en reserva la inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista Peruano (APRA) por Lima Metropolitana, debido a las disputas internas entre dirigentes y militantes de la organización política de cara a las Elecciones 2026.

Según la Resolución N.º 00007-2026-JEE-LIO3/JNE, el Jurado Electoral Especial (JEE) tomó esta decisión tras recibir múltiples denuncias de los postulantes, quienes alegaron que no se respetaron los resultados de las elecciones internas. Indicaron que la organización política no asignó correctamente los números obtenidos en los comicios internos y, en su lugar, colocó en esas posiciones a candidatos invitados.

Elecciones 2026: partidos políticos inscritos

Partidos políticosCandidatos presidenciales
VenceremosRonald Atencio
Perú país para TodosCarlos Álvarez
Perú AcciónFrancisco Diez-Canseco
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo
Cívico ObrasRicardo Belmont
Cooperación PopularYonhy Lescano
Democrático FederalArmando Massé
Partido de los Trabajadores y EmprendedoresNapoleón Becerra
Ahora NaciónAlfonso López Chau
Alianza para el Progreso (APP)César Acuña
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Fuerza PopularKeiko Fujimori
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Somos PerúGeorge Forsyth
Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Partido MoradoMesías Guevara
Partido Patriótico del PerúHebert Caller
Perú ModernoCarlos Jaico
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
ProgresemosPaul Jaimes
Un Camino DiferenteRosario Fernández
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Libertad PopularRafael Belaunde
PRINWalter Chirinos
Sí CreoCarlos Espá
Salvemos al PerúAntonio Ortiz
Unidad NacionalRoberto Chiabra
APRAEnrique Valderrama
Perú LibreVladimir Cerrón
Demócrata VerdeÁlex Gonzales
Notas relacionadas
Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

LEER MÁS
Cómo presentar una tacha contra candidatos para Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos para Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

Cardenal Carlos Castillo: "Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares"

LEER MÁS
RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

LEER MÁS
Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025