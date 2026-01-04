Avanza País y Perú Primero esperan revisión de tachas para sumarse a 32 planchas inscritas

Candidatos están a la espera de la decisión del JEE para ser inscritos. Foto: Composición/LR

Candidatos están a la espera de la decisión del JEE para ser inscritos. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 oficializó la inscripción de 32 partidos políticos con miras a las Elecciones 2026, luego de que superaron el proceso de tachas como parte del proceso. Entre ellas figuran las organizaciones políticas del APRA, SíCreo, Libertad Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, entre otros.

Sin embargo, otras tres listas se encuentran a la espera de poder ser inscritas, pero se encuentran en el proceso de tachas, en las que ciudadanos pueden observar las candidaturas presidenciales, al Congreso bicameral y Parlamento Andino. En esa etapa, se encuentra la lista de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga; Avanza País, de José Williams, y Perú Primero, de Mario Vizcarra.

En cuanto a Renovación Popular, todo parece indicar que no habría problema para su inscripción. El JEE declaró infundadas las dos tachas presentadas contra la organización política.

De acuerdo con el organismo electoral, no se acreditó una infracción electoral en el desarrollo de las elecciones internas del partido el pasado 30 de noviembre, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Como se recuerda, las tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Renovación Popular denunciaban que el partido presuntamente no realizó sus comicios internos, como lo decía su estatuto interno.

Mario Vizcarra podría quedar fuera de las Elecciones 2026

Por otro lado, la candidatura de Mario Vizcarra podría quedar fuera. El JEE de Lima Centro 1 deberá resolver tres tachas en contra de Vizcarra porque, según denunciaron, el aspirante al sillón presidencial consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado cuando trabajaba en Moquegua.

Argumentaron que el JEE debería aplicar el artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que impide a condenados a postular con esos antecedentes. Por su parte, Perú Primero indicó que el TC emitió sentencias en las que el tema habría quedado zanjado.

No obstante, el futuro de Mario Vizcarra podría tomar otro revés de por dos razones. El primero, es porque el JEE de Lima Centro 2 declaró inadmisible su candidatura al Senado por haber colocado en su hoja de vida dicho antecedente. De esta manera, le tira la responsabilidad al JEE Lima Centro 1 para que tome una decisión.

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, declaró que Vizcarra tendría impedimentos para participar de las Elecciones 2026. "El colegiado anterior por mayoría determinó que las personas que han sido condenadas por este tipo de delito, aunque sean rehabilitadas, no pueden participar", dijo.

Avanza País: una tacha que aún no se resuelve

En tanto, un ciudadano presento una tacha contra la plancha presidencial de Avanza País por presuntamente haber infringido la normativa electoral y el estatuto del partido durante las elecciones internas.

El ciudadano cuestionó la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de José Williams en el marco de su declaración de ingresos de bienes y rentas. Según la tacha, Williams declaró percibir mensualmente S/187.200, motivo por el que el denunciante califica como "suma ridícula si se le compara con otros congresistas" que también postulan en el mismo partido.

En contraste con otros parlamentarios, el ciudadano precisó que Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Dina Gonzales y otros declararon entre S/423.000 y S/431.000. Por esa razón, indicó que Williams habría incumplido con declarar su información y, por ello, solicitó la nulidad de la plancha presidencial.

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 decidió mantener en reserva la inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista Peruano (APRA) por Lima Metropolitana, debido a las disputas internas entre dirigentes y militantes de la organización política de cara a las Elecciones 2026.

Según la Resolución N.º 00007-2026-JEE-LIO3/JNE, el Jurado Electoral Especial (JEE) tomó esta decisión tras recibir múltiples denuncias de los postulantes, quienes alegaron que no se respetaron los resultados de las elecciones internas. Indicaron que la organización política no asignó correctamente los números obtenidos en los comicios internos y, en su lugar, colocó en esas posiciones a candidatos invitados.

