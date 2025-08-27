HOYSuscripcion LR Focus

Green Day en Lima: horarios, apertura de puertas y setlist en San Marcos – Perú 2025

Green Day llega a Lima con un concierto imperdible en el Estadio San Marcos. Consulta aquí a qué hora inicia el evento, cuándo abren las puertas, quiénes serán los teloneros y qué canciones tocarán.

Green Day llega al Estadio San Marcos este 27 de agosto. Los integrantes del grupo son Green Day es una banda estadounidense de punk rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.
Green Day llega al Estadio San Marcos este 27 de agosto. Los integrantes del grupo son Green Day es una banda estadounidense de punk rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. | Foto: composición LR/Move Concerts/Ariana Espinoza

La espera terminó. Green Day regresa a Lima este miércoles 27 de agosto para ofrecer un concierto que promete ser uno de los más memorables del año. La banda estadounidense liderada por Billie Joe Armstrong aterrizó en la capital de Perú como parte de su gira 'The Saviors Tours', que también incluye presentaciones en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

Con más de 75 millones de discos vendidos y un legado que atraviesa generaciones, el grupo vuelve al país tras ocho años de ausencia. El Estadio San Marcos será el epicentro de esta cita musical, donde miles de fanáticos ya se preparan para corear himnos como 'American Idiot', 'Basket Case' y 'Boulevard of Broken Dreams'.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Green Day en Perú 2025?

Green Day se presentará en Lima el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima. Esta será la tercera vez que la banda toca en territorio peruano, luego de sus conciertos en 2010 y 2017. La gira 'The Saviours Tours' marca el regreso del grupo con su más reciente álbum 'Saviors' (2024), que ha sido bien recibido por la crítica y el público.

La productora Move Concerts confirmó que el evento está cerca del sold out, con solo un pequeño porcentaje de entradas disponibles en Campo B a través de Ticketmaster Perú. La banda británica Bad Nerves, apadrinada por Armstrong, será la encargada de abrir la noche con su explosivo repertorio.

¿A qué hora empieza el concierto de Green Day en Lima?

El show principal de Green Day está programado para iniciar a las 8.30 p. m., según los horarios oficiales difundidos por la producción. Antes de eso, Bad Nerves subirá al escenario a las 7.00 p. m. para calentar el ambiente. Se recomienda llegar con tiempo suficiente, ya que no habrá estacionamiento disponible en el recinto.

"La noche contará también con la participación de Bad Nerves, la explosiva banda inglesa apadrinada por Billie Joe Armstrong", indicó la organización en sus canales oficiales. El concierto se perfila como una experiencia completa, con seguridad privada, servicio médico y respaldo de la Policía Nacional del Perú.

Green Day en Perú: apertura de puertas y recomendaciones para el concierto

Las puertas del Estadio San Marcos abrirán a las 5.00 p. m. para el concierto de Green Day en Perú 2025, aunque la boletería de Ticketmaster en Av. Amezaga estará habilitada desde las 3.00 p. m. para quienes aún necesiten recoger sus entradas físicas. Desde días antes, fanáticos han acampado en los alrededores del recinto para asegurar una buena ubicación.

La producción ha reiterado que no se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas, objetos contundentes ni cámaras profesionales. Solo se aceptarán celulares con cámara y dispositivos de bolsillo. "Se sugiere asistir en transporte público, ya que no habrá estacionamiento en el Estadio", advirtieron los organizadores. Los accesos son los siguientes por zonas:

  • Campo A: puerta #1 en Av. Venezuela
  • Campo B: puerta #6 en Av. Amézaga
  • Oriente Norte: explanada hacia el estadio, Av. Amézaga.
Green Day en Perú 2025: accesos al Estadio San Marcos. Foto: Move Concerts

Green Day en Perú 2025: horario de apertura de puertas. Foto: Move Concerts

¿Qué canciones tocará Green Day en Lima 2025?

El setlist de Green Day en Lima 2025 incluye clásicos de la banda y temas del nuevo disco 'Saviors'. Aunque el grupo de California suele variar ligeramente su repertorio en cada ciudad, se anticipa una mezcla equilibrada entre sus éxitos más emblemáticos y las canciones recientes.

  1. 'Bohemian Rhapsody'
  2. 'Blitzkrieg Bop'
  3. Intro
  4. 'American Idiot'
  5. 'Holiday'
  6. 'Know Your Enemy'
  7. 'Boulevard of Broken Dreams'
  8. 'One Eyed Bastard'
  9. 'The Grouch'
  10. 'Longview'
  11. 'Welcome to Paradise'
  12. 'Hitchin' a Ride'
  13. 'Missing You'
  14. 'Brain Stew'
  15. 'St. Jimmy'
  16. 'Dilemma'
  17. '21 Guns'
  18. 'Minority'
  19. 'Basket Case'
  20. 'When I Come Around'
  21. 'She'
  22. 'Wake Me Up When September Ends'
  23. 'Jesus of Suburbia'
  24. Saviors'
  25. 'Bobby Sox'
  26. 'Good Riddance (Time of Your Life)'.
