Dentro de los 23 estudiantes de un salón del colegio Annie’s School de San Juan de Miraflores (SJM) que ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el último examen de admisión 2026-I, destacó Brayan Huamaní Mitma, quien con 17 años ocupó el primer lugar en la más reciente carrera de la Decana de América, Ingeniería Nuclear, una especialidad que promete formar profesionales en uno de los campos más demandados hoy en el mundo y que podría convertir al Perú en una potencia en este sector tan valorado a nivel internacional.

En conversación con La República, el joven reveló por qué decidió postular a esta rama de la ingeniería, que de momento se enseña únicamente en la UNMSM. “Postulé a esta carrera porque es la carrera del futuro”, refirió.

Brayan Huamaní, de San Juan de Miraflores, mayor de tres hermanos, no será el primer ingeniero de su familia, pero sí el primero de la UNMSM. A inicios de 2025, cuando comenzó su preparación para el examen de admisión, optó por esta nueva especialidad luego de quedar sorprendido por lo poco que se ha desarrollado en el país.

“Tengo un primo que está estudiando Ingeniería Civil (…). La Ingeniería Nuclear, aunque muchos piensan que es solamente para las bombas nucleares, también se puede aplicar para la salud o generar energía limpia. Es algo que no muchos conocen. Me interesé desde inicios de año, cuando vi que salió la carrera; empecé a investigar un poco y me llamó la atención porque en el Perú es una novedad”, indicó.

En el colegio Annie’s School, formó parte del grupo de los 23 jóvenes que ingresaron a la Decana de América, destacando como uno de los dos estudiantes que lograron el primer lugar en las carreras que postularon. Además de la dura rutina de estudio que tuvo en su institución educativa, que empezaba a las 7 de la mañana y se extendía hasta las 6 de la tarde, Brayan repasaba por su cuenta en casa.

“En el colegio tenemos un grupo de academia, donde nos preparamos fuerte desde marzo (…). Revisaba exámenes pasados, los resolvía, veía en qué me equivocaba, mejoraba ese aspecto, la velocidad. En sí al inicio me costó la materia de letras, ya después con los profesores que fueron ayudándome y explicándome pude mejorar”, detalló.

La UNMSM es la primera universidad del Perú con la carrera de Ingeniería Nuclear

Aunque Brayan no tiene definido dónde le gustaría trabajar al culminar la carrera, tiene seguro que quiere su futuro en el Perú, trabajando en la elaboración de energía limpia. “Quiero contribuir al Perú. Ser parte de la generación que otorga el cambio. Quiero que el Perú brille con energía nuclear, de esperanza y conocimiento, es por ello que he elegido esa carrera, porque en el Perú no se aplica mucho la investigación y si se da más, el Perú podría destacar más aún de lo que está ahora”, confesó.

En enero de este año, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que sería la primera institución de educación superior en la que los peruanos podrán estudiar la carrera de Ingeniería Nuclear, desde 2026. La especialidad, que nació tras un convenio con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), suscrito en noviembre de 2024, estará adscrita a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE).

En ese entonces, Darío Utrilla Salazar, decano de la FIEE, resaltó que la energía nuclear sería una alternativa limpia y eficiente, debido a que no emite carbono, frente al cambio climático. Además, sostuvo que una planta nuclear podría generar el equivalente a dos o tres centrales hidroeléctricas, que son las que hoy generan energía eléctrica en el país.

El también ingeniero señaló que gracias al IPEN se conectará con especialistas de talla mundial para enseñar cursos de proyección, radioactividad, aplicaciones prácticas, prevención de riesgos y tratamientos adecuados de la energía nuclear.