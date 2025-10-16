HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

La Defensoría del Pueblo reporta 102 heridos en las manifestaciones lideradas por la 'Generación Z', además de un joven fallecido, Eduardo Ruiz. La Fiscalía investiga la participación de un policía vestido de civil en el trágico incidente.

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señala a los estudiantes de la UNMSM como responsables de la violencia en las protestas, a pesar de la represión policial.
El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señala a los estudiantes de la UNMSM como responsables de la violencia en las protestas, a pesar de la represión policial.

Este miércoles 15 de octubre se llevaron a cabo las protestas contra el Gobierno de José Jerí, lideradas por la llamada 'Generación Z', que han dejado a 102 personas heridas y un fallecido, según las cifras de Defensoría del Pueblo. La Fiscalía se encuentra investigando el deceso, pero se sostiene la idea de que el responsable habría sido un oficial del Grupo Terna. En los vídeos del suceso, se ve a una persona vestida de negro con pistola en mano, y que termina disparando al joven.

En medio de la situación, el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró a los medios y criminalizó a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que participaron en la marcha. ''Hay que decirlo, los más violentistas han sido de una universidad que es la San Marcos. Esto no puede pasar'', afirmó, y agregó la creciente inseguridad y el ineficiente manejo político, no eran una excusa para no tener un ''espacio de respeto por las personas''.

Rechazan acusaciones del ministro

René Meza, miembro Comité Sanmarquino de Solidaridad con Palestina, indica a La República que él y un grupo de otros exalumnos acompañaron a los estudiantes que marchaban, y que no vio ninguna muestra de violencia premeditada por parte de ellos. ''Yo he sido dirigente en los 90, y San Marcos siempre ha sido de beligerancia, pero nunca he tenido esa visión de los estudiantes. Ayer, lo único que han llevado son elementos de autodefensa, sus escudos, nada de piedras o palos'', indicó.

El exdirigente de la UNMSM en el periodo 1993-1997 señaló que los alumnos fueron organizados: ''Muy disciplinados. En una situación así y hechos pasados se resguardan de una actuación violenta de la PNP''. Además, recalcó que la conducta por protegerse incluyó la formación de una brigada de primeros auxilios, conformada por estudiantes de Medicina, quienes tomaron la iniciativa en coordinación con la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM). ''La organización no tiene predisposición para atacar'', señaló.

''El resultado lamentable del fallecimiento, prácticamente un asesinato, del activista del hip hop. El ministro dice que va a investigar, pues hay muchas pruebas para afirmar ello. Tendría que demostrarlo'', finalizó.

Por su parte, Diana Diaz de la FUSM manifestó a este medio que ''no es la primera vez que el Ministerio del Interior viene terruqueando a los sanmarquinos''. ''Se viene utilizando este mismo discurso justamente con la finalidad y el objetivo de seguir estigmatizando principalmente a los estudiantes sanmarquinos'', precisó. De acuerdo con Diaz, desde el bloque universitario, no salieron a marchar ''porque simplemente se saque a Jerí''. Ella indicó: ''Comprendemos que el cambio de presidente simplemente es el cambio de títeres. Sin embargo, las leyes continúan vigentes. E tema de la AFP, el tema de las leyes de crimen organizado siguen ahí todavía presentes''.

La brigada de primeros auxilios.

PUEDES VER: Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven fallecido en las protestas del 15 de octubre

Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, conocido en la escena del hip hop de San Martín de Porres como 'Trvko', perdió la vida tras recibir un disparo de bala durante las manifestaciones realizadas en el Centro de Lima contra el gobierno de José Jerí. De acuerdo con testigos y reportes de periodistas que se encontraban en la Plaza Francia, donde ocurrió el hecho, los disparos habrían sido efectuados por un agente policial vestido de civil, que había sido descubierto e intentó escapar antes de tirotear. La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) informó que Ruiz Sáenz llegó sin signos vitales al Hospital Loayza.

El presidente Jerí emitió un comunicado en su cuenta de X, en el que expresó: "Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades". Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, minimizó el asesinato del joven en otras declaraciones: "Nosotros estamos a la voluntad del pueblo. Para mí no hay un costo político porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica. Respetando y estrictamente los derechos humanos de todo ciudadano".

Joven fallecido en la marcha del 15 de octubre.

PUEDES VER: Seguridad ciudadana en crisis: extorsión y sicariato, los delitos que José Jerí deberá enfrentar en su gestión

Represión policial queda registrada

Desde la tarde, efectivos de la PNP se apostaron en distintos puntos del Centro de Lima para frenar el avance de la marcha. En el jirón Cusco, las fuerzas del orden cercaron la avenida Abancay. Frente al cordón policial, una mujer levantó un cartel con la denuncia por violación contra el presidente. Instantes después, se escucharon detonaciones: la Policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud.

El humo blanco cubrió la zona, y los manifestantes corrieron en busca de refugio. Pese a la confusión, muchos se auxiliaban entre sí compartiendo vinagre blanco, un remedio casero para aliviar los efectos del gas. Al igual que en otras oportunidades, la prensa también fue víctima del uso excesivo de la fuerza. Alrededor de las 12 de la madrugada, manifestantes resguardaban las balas encontradas en el suelo para que los periodistas puedan registrarlas antes de que llegue la policía.

Bala hallada en la zona.

Bala hallada en la zona.

