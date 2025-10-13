HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM: "No soy de aquí, pero me han tratado como si lo fuera"

El último sábado, un incendio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejó 250 damnificados y más de 100 viviendas afectadas. El suceso motivó a influencers como 'Sideral' y ahora el creador de contenido El Sensei, quien anunció que brindará apoyo en la zona.

Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM
Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM | Foto: composición LR/Tiktok/BDP

El pasado 11 de octubre se suscitó un incendio en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), que dejó alrededor de 250 damnificados y más de 100 viviendas, entre afectas y destruidas. El hecho movilizó a algunos de los creadores de contenido más sintonizados en Perú, como ‘Sideral’, ‘Sacha Uzumaki’ y ‘Emetsuki’ a llevar víveres hasta el lugar. Sin embargo, este lunes inspiró también al tiktoker El Sensei, quien llegó desde República Dominicana hacia el Perú para apoyar a los agraviados.

El Sensei se une a influencers que brindan ayuda a damnificados de SJM

A través de su cuenta de TikTok, El Sensei compartió un video junto a los influencers peruanos Neutro y Fritz Durand, donde señaló que llevarán un camión con víveres y dinero para las personas afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores.

PUEDES VER: Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

lr.pe

“Vamos a estar yendo allá con este camionazo, a donar recursos, dinero a las personas que perdieron sus casas. Yo no soy de aquí, pero ustedes me han tratado como si lo fuera, así que mi deber es ayudarlos a ustedes también”.

Inmediatamente, el video se viralizó y muchos peruanos reaccionaron a favor de la acción de los creadores de contenido con comentaros como: “Sensei, orgullo peruano”. “No es de Perú´y está apoyando”. “Quédate a vivir en el Perú”. “Por fin, faltan los demás tiktokeros”.

Influencers peruanos donan víveres a víctimas de incendio en SJM

Un día después del incendio, los streamers Andrés Luján Carrión ('Sideral'), Carlos Damacen ('Sacha Uzumaki') y Diego Marcelino Aliaga Huamán ('Diealis'), así como creadores de contenido de TikTok como Karolina Karley, entre otros, acudieron a Pamplona Alta para llevar víveres y donaciones a los damnificados. Algunos de ellos, transmitieron por su canal de Kick, donde mostraron la compra de productos como luces, papel higiénico, agua y carpas, los cuales cargaron en un camión y distribuyeron directamente a los afectados.

Por otro lado, el creador de contenido 'Diealis' anunció a través de su cuenta de Instagram agregó que continuaría llevando ayuda solidaria: “A mi linda gente de Pamplona, que me ha recibido tan bien, les quiero decir lo siguiente: el día de mañana estaré yendo desde temprano para apoyar con víveres y en todo lo que esté a mi alcance. (...) No están solos”, refirió.

