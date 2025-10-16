HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

UNMSM sobre afirmaciones del ministro del Interior: "Exigimos rectificarse en sus penosas declaraciones"

En su comunicado, la UNMSM asegura que las declaraciones del ministro Tiburcio, que llamó 'violentistas' a sus estudiantes, dañan la reputación de la universidad. Solicitan su inmediata rectificación.

Vicente Tiburcio calificó de violentistas a estudiantes de San Marcos. Foto: Gabriela Coloma/ La República.
Vicente Tiburcio calificó de violentistas a estudiantes de San Marcos. Foto: Gabriela Coloma/ La República.

Tras un día de silencio, la Decana de América se ha pronunciado ante las declaraciones vertidas por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, quien calificó de 'violentistas' a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras las movilizaciones del 15 de octubre. “Esto ya no es una protesta pacífica, esto es un atentado contra la Policía Nacional. Los más 'violentistas' han sido de San Marcos. Esto no puede pasar”, sentenció el funcionario.

Por su parte, la entidad dirigida por Jerí Ramón rechazó las afirmaciones del líder de la cartera. "Estas calificaciones impropias afectan la imagen institucional de nuestra 'alma mater', quien se destaca por ser formadora de grandes profesionales", afirmó en un comunicado publicado en sus redes oficiales.

Asimismo, la casa de estudios solicitó a Tiburcio "rectificarse en sus penosas declaraciones", ya que argumentan que lo dicho pone en riesgo a toda la comunidad universitaria. "Rechazamos todos los actos de violencia, sea cual sea su origen y, como institución formadora de ciudadanos de bien, siempre nos ha caracterizado el respeto por la democracia", acotaron

Exigen acciones frente a la inseguridad

Asimismo, la UNMSM exhortó a las autoridades a tomar medidas frente a la inseguridad ciudadana que azota al país. Uno de los principales motivos por lo que distintos gremios han salido a manifestarse en reiteradas oportunidades.

"Exhortamos al Poder Ejecutivo para que tome acciones necesarias frente a la inseguridad que nos aqueja, tales como el sicariato, la extorsión y los homicidios que ocurren a diario. Al poder Judicial, se les invoca a trabajar para que emitan leyes acordes a la realidad que nos enfrentamos", añadieron.

Facultades de Derecho y Letras también rechazaron calificativos

"Condenamos las declaraciones estigmatizadoras del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, contra los estudiantes de San Marcos. Instamos al gobierno de transición a escuchar a la ciudadanía y a encontrar una real salida a esta crisis política”, indicó la autoridad universitaria", expresó mediante un pronunciamiento de la Facultad de Letras.

Por su parte, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política expresaron su indignación ante la estigmatización difundida por el representante del sector. Exigieron su inmediata rectificación y "respeto a la verdad y la dignidad de nuestros estudiantes", enfatizaron.

