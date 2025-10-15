Artistas escénicos y cineastas en la marcha nacional: "Jerí es la continuidad de Boluarte"

“¡Que se vayan todos!” Con carteles en contra del Congreso y del presidente interino José Jerí, desde las 4 de la tarde de ayer, el grupo de artistas escénicos y colectivos de cineastas se agrupó frente al Palacio de Justicia.

Como parte del colectivo ‘¿De qué color son tus muertos?’, que nació con una muestra fotográfica a partir de las muertes durante las marchas contra Dina Boluarte; asistió la actriz y directora Urpi Gibbons. “Yo quisiera que, por lo menos, se haga una mesa directiva de otra manera, porque me parece que esto ha sido una continuidad y no estoy de acuerdo con un presidente, para empezar, que hizo el informe para exonerar a Dina de las personas que yo justamente defiendo, que son las víctimas de la violencia”, declaró a La República.

La actriz condenó el ‘terruqueo’ desde el Poder Legislativo y Ejecutivo. “A mí me duele, además, como profesora, porque yo enseño a mucha gente de la generación Z, las conozco y me parece un insulto que les digan terroristas. El primer ministro ha sido el primero que ha ‘terruqueado’. Conozco a gente que sus padres han sido víctimas de terrorismo. Llamar terroristas con esa facilidad me parece humillante para todos los que están saliendo a protestar porque es un derecho”.

Durante la marcha hubo performances: mujeres vestidas de rojo y de blanco interpretaron el himno feminista Un violador en tu camino (o El violador eres tú). También, caminó hacia el Congreso el colectivo ‘En Defensa del Cine Peruano’, el grupo Hip Hop Organizado y Susana Baca. “Ni una muerte más, tenemos derecho a vivir en paz”, declaró la exministra de Cultura, quien fue recibida entre aplausos.

La periodista y cineasta, Sonaly Tuesta estuvo como parte del bloque que defiende al cine peruano. “Es imposible quedarse callado. Las cosas han ido avanzando y escalando. Jerí es la continuidad y es increíble que hayamos permitido que un presidente del Congreso tenga una acusación de violación sexual y que ahora llegue a ser presidente”, nos dijo la también documentalista y convocó a que los artistas se sigan manifestando en bloque en contra de la censura. “Desde esta ‘ley anticine’ que se aprobó, no sabemos ahora cómo vendrá la situación respecto al cine, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos dan indicios de cómo va a ser y no va a ser bueno”.

En cuanto a las acusaciones contra Jerí, los artistas coinciden en que tener un presidente acusado de violación es “normalizar” la violencia de género. “La mera denuncia ya debería ser bastante, ¿no? Para que se asuma la presidencia”, sostiene Gibbons. Para Tuesta, es un mal mensaje. “Me indigna y me asusta que se normalice”.

Al cierre de esta edición, los distintos grupos marchaban hacia el Congreso. Lucho Cáceres, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo cuestionaron a las figuras mediáticas que intentaron deslegitimar la protesta. Los colectivos coinciden en rechazar “el discurso democrático” del gobierno actual y sus aliados. “Han hecho espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, ahora tienen ese discurso porque se avecinan las elecciones”.