HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Continuará el paro el 16 de octubre?
¿Continuará el paro el 16 de octubre?     ¿Continuará el paro el 16 de octubre?     ¿Continuará el paro el 16 de octubre?     
EN VIVO

🔴 MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso

Política

Artistas escénicos y cineastas en la marcha nacional: "Jerí es la continuidad de Boluarte"

Los artistas de cine, teatro y televisión asistieron a la marcha contra el Congreso y contra José Jerí, y pidieron “¡Que se vayan todos!”. Susana Baca apoyó las protestas.



Colectivos de artistas asistieron a la marcha.
Colectivos de artistas asistieron a la marcha. | Marco Cotrina/La República

“¡Que se vayan todos!” Con carteles en contra del Congreso y del presidente interino José Jerí, desde las 4 de la tarde de ayer, el grupo de artistas escénicos y colectivos de cineastas se agrupó frente al Palacio de Justicia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como parte del colectivo ‘¿De qué color son tus muertos?’, que nació con una muestra fotográfica a partir de las muertes durante las marchas contra Dina Boluarte; asistió la actriz y directora Urpi Gibbons. “Yo quisiera que, por lo menos, se haga una mesa directiva de otra manera, porque me parece que esto ha sido una continuidad y no estoy de acuerdo con un presidente, para empezar, que hizo el informe para exonerar a Dina de las personas que yo justamente defiendo, que son las víctimas de la violencia”, declaró a La República.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

lr.pe

La actriz condenó el ‘terruqueo’ desde el Poder Legislativo y Ejecutivo.  “A mí me duele, además, como profesora, porque yo enseño a mucha gente de la generación Z, las conozco y me parece un insulto que les digan terroristas. El primer ministro ha sido el primero que ha ‘terruqueado’. Conozco a gente que sus padres han sido víctimas de terrorismo. Llamar terroristas con esa facilidad me parece humillante para todos los que están saliendo a protestar porque es un derecho”.

  Durante la marcha hubo performances: mujeres vestidas de rojo y de blanco interpretaron el himno feminista Un violador en tu camino (o El violador eres tú). También, caminó hacia el Congreso el colectivo ‘En Defensa del Cine Peruano’, el grupo Hip Hop Organizado y Susana Baca. “Ni una muerte más, tenemos derecho a vivir en paz”, declaró la exministra de Cultura, quien fue recibida entre aplausos.

 La periodista y cineasta, Sonaly Tuesta estuvo como parte del bloque que defiende al cine peruano. “Es imposible quedarse callado. Las cosas han ido avanzando y escalando. Jerí es la continuidad y es increíble que hayamos permitido que un presidente del Congreso tenga una acusación de violación sexual y que ahora llegue a ser presidente”, nos dijo la también documentalista y convocó a que los artistas se sigan manifestando en bloque en contra de la censura. “Desde esta ‘ley anticine’ que se aprobó, no sabemos ahora cómo vendrá la situación respecto al cine, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos dan indicios de cómo va a ser y no va a ser bueno”.

PUEDES VER: Artistas se suman a la marcha nacional: "Volvemos a las calles en defensa de la democracia"

lr.pe

 En cuanto a las acusaciones contra Jerí, los artistas coinciden en que tener un presidente acusado de violación es “normalizar” la violencia de género. “La mera denuncia ya debería ser bastante, ¿no? Para que se asuma la presidencia”, sostiene Gibbons. Para Tuesta, es un mal mensaje. “Me indigna y me asusta que se normalice”.

 Al cierre de esta edición, los distintos grupos marchaban hacia el Congreso. Lucho Cáceres, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo cuestionaron a las figuras mediáticas que intentaron deslegitimar la protesta. Los colectivos coinciden en rechazar “el discurso democrático” del gobierno actual y sus aliados. “Han hecho espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, ahora tienen ese discurso porque se avecinan las elecciones”.

Notas relacionadas
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cómo va la marcha hoy en la avenida Abancay EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

Cómo va la marcha hoy en la avenida Abancay EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

LEER MÁS
General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

LEER MÁS
Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

Marcha del 15 de octubre: prenden fuego a las afueras del Congreso y PNP se enfrenta a manifestantes

LEER MÁS
¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

LEER MÁS
Marcha del 15 de octubre: Barra de Universitario se suma a la protesta con cánticos y banderas

Marcha del 15 de octubre: Barra de Universitario se suma a la protesta con cánticos y banderas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025