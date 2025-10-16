Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, restó importancia política al fallecimiento de Mauricio Ruiz Sáenz, joven rapero de 32 años asesinado durante la marcha contra el Gobierno de José Jerí. “Para mí no hay costo político”, declaró al defender el operativo policial que terminó con represión y víctimas en el centro de Lima.

"Usted sabe que siempre nosotros estamos a la voluntad del pueblo. Definitivamente, para mí no hay un costo político porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica. Respetando y estrictamente los derechos humanos de todo ciudadano", declaró vía RPP.

Tiburcio sostuvo que la Policía actuó “para proteger” a los manifestantes y que no salió “a matar a nadie”. Dijo que el despliegue fue planificado “de forma pacífica y respetando los derechos humanos”. Sin embargo, los reportes confirman que Ruiz murió por un disparo de bala efectuado por un agente vestido de civil en la Plaza Francia.