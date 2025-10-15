Ciudadanos en regiones también le dicen no al gobierno de Jerí y al Congreso

En diversas regiones del Perú, la ciudadanía salió a las calles para participar de la Marcha Nacional del 15 de octubre y mostrar su rechazo contra el gobierno del nuevo presidente de la República, José Jerí, y el Congreso. Con carteles en mano, los manifestantes del norte, sur y oriente recorrieron de forma pacífica las principales vías y alrededores de sus plazas. También participaron miembros de la Generación Z y otros colectivos.

Desde tempranas horas, en ciudades como Arequipa y Puno, los protestantes se congregaron en puntos estratégicos para manifestar sus demandas y mostrar su rechazo a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder legislativo.

Queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

En Arequipa, ciudadanos crearon un muñeco con las caras del presidente Jerí, a lado del rostro del Rey de España y seguido del congresista Rospigliosi.

Asimismo, también colocaron la imagen de Keiko Fujimori, a quien los protestantes consideran responsable de la crisis del país y quien estaría al mando de la presidencia, detrás de Jeri.

“Aquí vemos a un monstruo, con sus cabezas, por ejemplo, está Jerí, impresentable, usurpador. Más abajo está la que manda, Keiko Fujimori. Al otro lado, el Rey de España. Y más abajo, Rospigliosi, más conocido como el gusano, el asesino de nuestros hermanos de Arequipa en el Arequipazo”, dijo uno de los manifestantes.

En Arequipa, quemaron un muñeco con la cara del presidente José Jeri, del Rey de España y del congresista Rospigliosi. Foto: Mirelia Quispe, La República

"Que se vayan todos”

En Puno, quechuas y aymaras se movilizaron hasta Juliaca para exigir la salida del presidente Jerí y del Congreso, al que acusan de blindar a Dina. Asimismo, lamentaron que, hasta la fecha, no haya justicia para quienes fallecieron durante las protestas contra la expresidenta Boluarte.

“Acá está el pueblo que se unió contra la clase política, que lo único que hizo fue terruquearlo y estigmatizarlo. Estamos en la calle porque vacaron a Dina Boluarte, no por las muertes, sino por incapacidad moral. Qué hipocresía. Por eso estamos acá. Ahora queremos que se vayan todos”, dijo Lucio Callo Callata, coordinador del Comité Nacional de Lucha.

A esas demandas, los ciudadanos de Iquitos también salieron a marchar contra la crisis política y exigir el cierre del Congreso y la renuncia del jefe de estado, José Jerí.

Las decenas de iquiteños, entre ellos colectivos y gremios del oriente se movilizaron por las principales calles y, a viva voz, exigieron el cierre del Congreso y la salida del presidente de la Republica, al considerar que su permanencia carece de legitimad.

Generación Z y universitarios encabezaron la marcha

En Tacna, los jóvenes de la Generación Z se concentraron en la Plaza Zela para luego caminar hasta la Plaza de Armas, portando carteles con mensajes como: “Abajo Jeri”, “Abajo los violadores” y “Abajo el Congreso mafioso”, entre otros.

Grupos, como la Federación Universitaria de Tacna, docentes cesantes y jubilados, y fonavistas, también se sumaron a la marcha nacional del 15 de octubre.

Por su parte, en Cusco, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad se sumaron al paro nacional y, con una bandera negra y blanca, se desplazaron por las calles de la ciudad en rechazo a Jeri y a Boluarte.

Rechazan a Acuña

Mientras que en Trujillo las protestas por la salida de Jerí y el cierre del Congreso se agravaron debido a la oposición de los ciudadanos hacia César Acuña, quien recientemente dejó su cargo como gobernador de La Libertad para postular a la presidencia de la República. Como muestra de rechazo, los ciudadanos quemaron un ataúd en el frontis de la Casa de Gobierno Regional.

“Acuña nunca más. Dejo a la región en su mal momento. Acuña, Keiko y Boluarte solo buscan desestabilizar el país. APP nunca más”, dijo uno de los manifestantes.

En Trujillo, quemaron un ataúd en rechazo a César Acuña, quien recientemente renunció a su cargo de gobernador para postula a la presidencia de la República. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Por otro lado, los ciudadanos criticaron el gran despliegue de integrantes de la Policía Nacional durante la marcha nacional.

“Lo que se está viendo es que decenas y cientos de policías que el gobierno está enviando para reprimir a la gente trabajadora que salió hoy a marchar”, comentó un joven ciudadano.

Finalmente, en Piura, diferentes gremios no se hicieron ajeno a la marcha nacional y cerca de 200 personas recorrieron las calles de la ciudad en busca de ser escuchados. Su participación fue significativa sobre todo de los jóvenes y obreros