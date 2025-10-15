El general en retiro del Ejército, Víctor Canales Rosas, resultó herido por un perdigonazo mientras participaba en la manifestación 15O frente al Congreso de la República.

Durante la protesta, Canales observó la presencia de efectivos policiales lanzando petardos y bombas de humo para generar pánico y dispersar a los ciudadanos que llegaron al lugar para expresar su insatisfacción ante el nuevo gobierno del presidente José Jerí.

De acuerdo con el testimonio del general Canales, los incidentes comenzaron cuando un grupo de policías se ubicó estratégicamente en dos frentes distintos de la avenida Abancay.

Los agentes policiales se encontraban desprotegidos, lo que generó confianza entre los manifestantes que se aproximaban de forma pacífica hacia el Congreso.

“Sin embargo, todo formó parte de una trampa para confundir a los manifestantes", señaló el general Canales.

“De un lado de la avenida Abancay, como yendo a hacia el Congreso, se ubicaron policías sin casco, con birrete, o sea, desprotegidos totalmente. Como para decir que acá nadie tiene armas. Entonces, la gente comenzó a entrar al lugar, más que todo adultos. Pero del otro lado, escondidos, hacia el Congreso, entre los callejones, estaban organizados policías en compañía de tenientes y subtenientes. Era toda la parte joven de esta policía antidisturbios”, relató Canales.

“Ese momento entraron y comenzaron a soltar petardos, gases lacrimógenos y más granadas de humo. Así estalló el pánico que ocasionó que las personas comenzaran a correr”, dijo.

En medio de la confusión, Canales intentó auxiliar a una mujer de aproximadamente 65 años que había perdido el conocimiento. Fue en ese momento donde recibió un perdigonazo en la tibia derecha que le disparó la policía.

“Yo vi a una señora que ya se había desmayado y la fui a rescatar. Estaba en eso cuando sentí como algo caliente en la pierna. Me habían disparado. Yo auxiliaba a la señora porque ella quería salir por donde disparaban los perdigones. Le dije a los poliías que la dejaran pasar. No había piedad. Muchos se han quedado desmayados ahí”, narró el general Canales.