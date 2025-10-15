Delincuentes detonan explosivo por tercera vez en casa del periodista Carlos Mesías en Huaral

Periodista en Huaral sufre tercer atentado con granada en su vivienda | composición LR | Foto: Central de Noticias

Periodista en Huaral sufre tercer atentado con granada en su vivienda | composición LR | Foto: Central de Noticias

Carlos Mesías Zárate, director del portal informativo Central de Noticias en la ciudad de Huaral, fue nuevamente víctima de la delincuencia. En la madrugada del último lunes 13 de octubre, una granada fue detonada en el frontis de su vivienda, en lo que sería el tercer atentado contra el periodista en menos de dos meses.

Las cámaras de seguridad registraron el momento, alrededor de las 3:20 a. m., en que dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximan a la casa. Uno de ellos lanzó el artefacto explosivo, que detonó segundos después, causando daños materiales pero sin dejar víctimas. El hecho generó alarma entre los vecinos y preocupación por la integridad del periodista.

“Esta vez se aseguraron de que explote y haga daño”, declaró Mesías a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), quien atribuyó el ataque a presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de terrenos en Huaral.

El portal Central de Noticias informó que la onda expansiva de la explosión alcanzó varias viviendas cercanas, destruyó vehículos y rompió ventanas. Este hecho constituye el tercer atentado en menos de dos meses contra el periodista Carlos Mesías Zárate, director del medio.

Como se recuerda, el primer ataque ocurrió el 24 de agosto, cuando un sujeto dejó un cartucho de dinamita encendido en la puerta de su casa, el cual fue apagado a mordiscos por su mascota. Tres días después, la vivienda de su hermano también fue blanco de otro explosivo. En aquel caso, la Policía logró detener a uno de los presuntos responsables, quien actualmente enfrenta prisión preventiva. En esta nueva agresión, los delincuentes escalaron su nivel de violencia y atacaron con una granada.

Según el propio periodista, desde el primer atentado solicitó presencia policial, presentó denuncias y pidió garantías personales, las cuales no habrían sido atendidas. Actualmente, Mesías tramita dichas garantías ante la Comisaría de Huaral, cuya audiencia está programada para el martes 14 de octubre, casi dos meses después del primer ataque. La víctima exige protección inmediata para él y su familia.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo ante la inacción de las autoridades para salvaguardar la vida del comunicador y sus familiares. Además, reiteró su exigencia para que las instancias competentes actúen con diligencia, advirtiendo que cualquier vulneración contra la vida del periodista será responsabilidad de las autoridades que omitieron cumplir con su deber legal.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

