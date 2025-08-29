En un trabajo coordinado en el distrito de Huaral, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a 4 miembros de la banda extorsiva 'Los Lobos', un grupo criminal dirigido por 'Skandon', un malhechor que tiene en su contra una orden de detención y dirige a esta organización desde el país sureño de Chile.

Además de los extorsionadores intervenidos (2 varones y 2 mujeres), los efectivos PNP también allanaron 3 celdas del centro penitenciario de Carpín, en la provincia de Huaura, desde donde operaban otros miembros de 'Los Lobos'. Como resultado de la operación policial, se incautaron drogas, dinero, celulares e incluso una dinamita.

PNP: este sería el modus operandi de 'Los Lobos', banda extorsiva dirigida desde Chile

En declaraciones a Latina Noticias, José Silva Vidal, fiscal de crimen organizado de la provincia de Huaura, indicó cuál sería el modus operandi de 'Los Lobos': uno de los dos hombres tenía el rol de ejecutor, lo que implica su participación directa en atentados y llamadas extorsivas; mientras que "las dos féminas se encargaban de recibir los depósitos producto de estas extorsiones".

En otro momento, el Silva detalló que esta banda extorsiva está compuesta en promedio por 10 miembros:

3 personas que operan desde el penal

6 personas que coordinan las extorsiones desde las calles (de las cuales 4 han sido detenidas)

1 cabecilla (escondido en Chile), quien responde al alias de 'Skandon'

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

