Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Tragedia en Huaral. Durante la tarde del sábado 30 de agosto, un menor de 14 años murió mientras jugaba en el centro de entretenimiento 'Atlantic Park', ubicado en las instalaciones del concurrido centro comercial 'Mega Plaza'.

Según reportes, el fatal hecho ocurrió al promediar de las 6:00 p. m. De manera repentina, el adolescente perdió el conocimiento mientras se divertía en uno de los juegos inflables de dicho parque de diversiones. Tras ello, fue trasladado de emergencia por el Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huaral, hacia un hospital cercano donde se confirmó que llegó sin vida.

Menor muere en 'Atlantic Park' de Mega Plaza Huaral

De acuerdo con el medio 'Noticia de Huaral', testigos señalaron que durante la tragedia, 'Atlantic Park' no habría contado con un equipo básico de primeros auxilios o de emergencia para atender de manera esencial al menor. Asimismo, el centro comercial habría tenido solo elementos básicos de atención ambulatoria.

Se conoció que la Policía Nacional (PNP) comenzó con las primeras investigaciones para conocer las circunstancias detrás de la muerte del menor, así también, para determinar si hubo o no responsables directos de la tragedia.

Canal de ayuda

