Sociedad

Sedapal programa corte a horas de Navidad: estas son las zonas afectadas de Lima el 24 de diciembre

Sedapal recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación y utilizar el servicio responsablemente. Los distritos de Lima Sur serán afectados.

Conoce las zonas que se verán afectadas con el corte de agua, según Sedapal.
Conoce las zonas que se verán afectadas con el corte de agua, según Sedapal.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 24 de diciembre, a pocas horas de la celebración de Navidad, se registrará una interrupción temporal del servicio de agua potable en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores debido a trabajos de emergencia. La medida fue comunicada a través de avisos oficiales y responde a la atención de una fuga en la toma de conexión.

Según detalló la empresa estatal, el corte de agua afectará a los siguientes distritos y sectores:

Corte de agua, miércoles 24 de diciembre

  • Villa El Salvador
  • A.H. Oasis de Villa, sector 10
  • Cuadrante: avenida 200 Millas, avenida A, avenida Universitaria y zona alta (cerro)
  • Sector/Subsector: 413
  • San Juan de Miraflores
  • P.J. Miguel Grau
  • Cuadrante: avenida Alfonso Ugarte, calle Andrés A. Cáceres, avenida Central y calle sin nombre
  • Sector/Subsector: 413

Motivo del corte de agua

  • Fuga en la toma de conexión, lo que obligó a Sedapal a ejecutar trabajos de emergencia para garantizar la seguridad y continuidad del servicio de agua potable.

En cuanto a los horarios, Sedapal precisó que en Villa El Salvador la interrupción comenzó a las 12:40 p. m. y el restablecimiento del servicio está previsto para las 10:40 p. m. En tanto, en San Juan de Miraflores, el corte se inició a las 12:20 p. m. y el retorno del suministro se estima para las 10:20 p. m. del mismo día.

Evitar incidentes durante el corte

Ante esta situación, Sedapal instó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar precauciones, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante las horas de suspensión, especialmente por tratarse de una fecha festiva y recordó que para mayor información o consultas, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono, teniendo a la mano su número de suministro.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.

