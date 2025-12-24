Sedapal programa corte a horas de Navidad: estas son las zonas afectadas de Lima el 24 de diciembre

Conoce las zonas que se verán afectadas con el corte de agua, según Sedapal. | LR + | El Popular

Conoce las zonas que se verán afectadas con el corte de agua, según Sedapal. | LR + | El Popular

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 24 de diciembre, a pocas horas de la celebración de Navidad, se registrará una interrupción temporal del servicio de agua potable en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores debido a trabajos de emergencia. La medida fue comunicada a través de avisos oficiales y responde a la atención de una fuga en la toma de conexión.

Según detalló la empresa estatal, el corte de agua afectará a los siguientes distritos y sectores:

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Corte de agua, miércoles 24 de diciembre

Villa El Salvador

A.H. Oasis de Villa, sector 10

Cuadrante: avenida 200 Millas, avenida A, avenida Universitaria y zona alta (cerro)

Sector/Subsector: 413

San Juan de Miraflores

P.J. Miguel Grau

Cuadrante: avenida Alfonso Ugarte, calle Andrés A. Cáceres, avenida Central y calle sin nombre

Sector/Subsector: 413

Motivo del corte de agua

Fuga en la toma de conexión, lo que obligó a Sedapal a ejecutar trabajos de emergencia para garantizar la seguridad y continuidad del servicio de agua potable.

En cuanto a los horarios, Sedapal precisó que en Villa El Salvador la interrupción comenzó a las 12:40 p. m. y el restablecimiento del servicio está previsto para las 10:40 p. m. En tanto, en San Juan de Miraflores, el corte se inició a las 12:20 p. m. y el retorno del suministro se estima para las 10:20 p. m. del mismo día.

Evitar incidentes durante el corte

Ante esta situación, Sedapal instó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar precauciones, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante las horas de suspensión, especialmente por tratarse de una fecha festiva y recordó que para mayor información o consultas, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono, teniendo a la mano su número de suministro.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.