Dictan 5 meses de prisión preventiva contra chofer ebrio en Juliaca: pobladores recaudaron más de 100 mil soles para huérfanos

El terrible hecho ocurrió en el kilómetro 6 de la vía Juliaca–Huancané. Foto: Composición LR / Cortesía

La muerte de Sabina Luque Vilcapaza conmovió profundamente a Juliaca. La mujer, madre soltera y trabajadora, fue embestida por un conductor en estado de ebriedad mientras empujaba su triciclo de venta de jugos en la vía Juliaca–Huancané. El hecho dejó a tres niños sin madre y generó una doble respuesta: la justicia actuó con prisión preventiva contra el responsable y la ciudadanía se volcó en solidaridad hacia los menores.

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Javier Valerio Choque Vargas, acusado de homicidio culposo en agravio de Sabina Luque. La medida busca garantizar el proceso de investigación y evitar riesgos de fuga.

Manejaba ebrio

Durante la audiencia, se confirmó que el imputado conducía bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico practicado arrojó 0.69 gramos de alcohol por litro de sangre, prueba que evidenció su estado de ebriedad al momento del accidente.

El trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 06 de la vía Juliaca–Huancané y fue presenciado por el hijo menor de la víctima, de apenas 12 años, lo que generó una profunda conmoción entre los testigos y vecinos de la zona.

La jueza Jackeline Reina Luza Cáceres adoptó la medida coercitiva tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, los cuales sustentaron la necesidad de prisión preventiva.

El investigado cumplirá la medida en el establecimiento penitenciario que disponga la autoridad competente, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del plazo de investigación preparatoria.

Pobladores se solidarizaron y donaron más de 100 mil soles

En paralelo al proceso judicial, la ciudad de Juliaca mostró una respuesta solidaria inmediata. Más de 108 mil soles fueron recaudados en donativos para los tres menores que quedaron huérfanos tras la muerte de su madre.

La colecta se organizó de manera espontánea y continuó hasta altas horas de la noche del último lunes, cuando cientos de pobladores acudieron a la vivienda de los niños en el centro poblado de Ayabacas, sector 4, distrito de San Miguel.

Dinero será administrado por un fondo mancomunado

La gerente de la Sociedad de Beneficencia de San Román, Juana Pilco Escobedo, informó que el dinero recaudado aún está en proceso de conteo y que será administrado por un fondo mancomunado conformado por Fiscalía de Familia, Fiscalía de Prevención del Delito, Demuna y la propia Beneficencia.

Construirán una vivienda

Finalmente, autoridades del distrito de San Miguel anunciaron el compromiso de iniciar la construcción de una vivienda para los menores, incluso con la posibilidad de adquirir un terreno, asegurando así un futuro más digno para los hijos de Sabina Luque Vilcapaza.