Un vecino de San Martín de Porres fue amenazado y encañonado para desbloquear su celular y realizar una transferencia bancaria. El hecho ocurrió en la calle Las Lúcumas, en la urbanización Naranjal, y quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo que ha puesto en alerta a los vecinos.

Según las grabaciones difundidas por la comunidad, un sujeto en motocicleta aguardaba a que pasaran los transeúntes. Cuando la víctima se acercó, el delincuente la apuntó directamente con un arma de fuego. Asustada, la persona no tuvo más opción que obedecer las órdenes del criminal, quien exigió la transferencia a cuentas desconocidas antes de robarle el celular.

Delincuente asalta a dos vecinos en San Martín de Porres mientras espera en motocicleta

Durante cinco minutos, el delincuente, que llevaba un casco puesto para evitar ser reconocido, retuvo al vecino y lo amenazó con un arma de fuego. “Se ha tomado el tiempo que desbloquee el celular, contraseñas. Siempre apuntando y amenazando. Con la moto encendida viene, te asalta y luego me dejó ir”, declaró la víctima a América.

El agresor no abandonó la zona: permaneció esperando y, al ver a otro vecino, lo interceptó de la misma manera. Los residentes aseguran que estos hechos no son aislados; los delincuentes suelen esperar a las personas que se dirigen a los paraderos de la avenida Los Alisos.

Aunque la zona cuenta con rejas, los delincuentes ingresan en motocicleta. “Que haya más seguridad. Esta zona se ha vuelto más peligrosa por las mañanas; roban seguido”, expresaron los vecinos. Ante esta situación, la comunidad comparte las imágenes de las cámaras de seguridad y mantiene comunicación entre ellos para estar alerta, ya que no sienten el respaldo de las autoridades, lo que en ocasiones los lleva a no presentar denuncias.

