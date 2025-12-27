HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan sin vida a menor desaparecido cerca a 'Barco Fantasma'' en la playa Costa Azul y madre reconoce cuerpo: "Es mi hijo"

El joven de 16 años se había perdido junto a otro adolescente en el mar hace 14 días. Según la madre, ninguno tuvo la intención de subirse al buque varado, y habrían sido arrastrados por las olas.

El cuerpo del menor fue hallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla. Él y otro adolescente desaparecieron tras ingresar al 'Barco Fantasma'.
El cuerpo del menor fue hallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla. Él y otro adolescente desaparecieron tras ingresar al 'Barco Fantasma'. | composición LR

Este 27 de diciembre, se dio alerta de un cuerpo sin vida de un varón en la orilla de la playa Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla. Según las primeras investigaciones preliminares, correspondería a uno de los menores de edad que figuraban como desaparecidos tras nadar cerca al llamado 'Barco Fantasma', un buque encallado en el litoral, hace dos semanas.

Hasta la zona llegaron efectivos policiales, la brigada de rescate y agentes de serenazgo para cercar el lugar y realizar las diligencias. La madre, María del Pilar, reconoció el cadáver de su hijo de 16 años (J.E.). ''Lamentablemente, sí es el cuerpo de mi hijo. Él se fue a nadar con esos lentes de buceo y el short verde'' declaró para el medio local Ventanilla TV.

lr.pe

Mamá pide ayuda para enterrar a su hijo

Según la señora, los adolescentes no tenían la intención de ingresar al llamado 'Barco Fantasma', ya que solo se encontraban jugando y nadando cerca al buque, alrededor de las 5:00 p.m. del 14 de diciembre. ''Son dos menores. Es uno de la playa que no conozco, pero sé que es el de 15 años. Por querer ayudarlo que se estaba ahogando, mi hijo entró también... (El mar) jaló a los dos'', narró. Hasta el momento, no se ha logrado reconocer la identidad del otro niño.

La abuela del joven J.E. también se encontraba en el lugar donde hallaron el cuerpo, visiblemente afectada por los hechos. Además, la señora María del Pilar solicitó apoyo a las autoridades y a cualquier persona que quiera colaborar, ya que cuenta con escasos recursos. Ella brindó un número para contactarse, al 908038005. ''Por favor, ayuda para poder enterrar a mi niño, nos falta dinero para poder enterrarlo'', señaló a La República.

Las autoridades indicaron que los adolescentes habrían planeado acercarse al buque encallado, lo que llevó a la desaparición de ambos. Foto: difusión.

Las autoridades indicaron que los adolescentes habrían planeado acercarse al buque encallado, lo que llevó a la desaparición de ambos. Foto: difusión.

lr.pe

Menores desaparecieron cerca a buque encallado en Ventanilla

Según la versión de las autoridades, uno de los adolescentes conoció al otro mientras ambos se encontraban en la playa, donde entablaron conversación. Posteriormente, decidieron aproximarse al buque varado, motivados por la sensación de que estaba muy cerca, una percepción influenciada por una ilusión óptica que generan los restos metálicos de la nave, tal como explicó anteriormente César Vargas, portavoz de Defensa Civil.

Tras notar que los menores no aparecían, sus familiares dieron aviso al serenazgo de Ventanilla y a la Policía Nacional del Perú. Al tomar conocimiento del hecho, el alcalde distrital, Jhovinson Vásquez, articuló la coordinación de acciones con Defensa Civil para activar la respuesta de emergencia.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el arribo de los equipos de rescate, pero no evidenciaron el retorno de los adolescentes. “Se ha desplegado personal junto con el equipo de salvataje. Incluso, un helicóptero sobrevoló la zona hasta altas horas de la noche (el mismo día de los hechos). Lamentablemente, no hemos hallado a los jóvenes”, expresó el vocero el 15 de diciembre.

