Renuevan importante avenida en San Martín de Porres después de 60 años en abandono: obra de S/13 millones estuvo meses paralizada

Vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de la avenida Miguel Grau tras 60 años de espera | Foto: MML

Vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de la avenida Miguel Grau tras 60 años de espera | Foto: MML

Los vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de una importante vía. La Municipalidad de Lima, a través del Gobierno Regional Metropolitano, anunció la inauguración de las obras de construcción de pistas y áreas verdes en la avenida Miguel Grau y el jirón Isidro Alcíbar. Esta intervención, esperada por más de 60 años, busca mejorar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal en la zona norte de la capital.

Con una inversión superior a S/ 13 millones, el proyecto contempla la rehabilitación de 1.35 kilómetros de vía, desde la avenida Caquetá hasta la avenida Zarumilla, en la Panamericana Norte. La ejecución de esta obra permitirá mejorar la transitabilidad y reducir los tiempos de desplazamiento, beneficiando a miles de ciudadanos que circulan diariamente por el distrito.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Avenida Miguel Grau se renueva luego de 60 años en beneficio de San Martín de Porres

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres, inauguró la obra en octubre y contempló la construcción de 18.000 m² de pavimento rígido en la vía principal, además de veredas, bermas, sardineles, rampas, reductores de velocidad y áreas verdes, entre otros elementos que mejorarán el entorno urbano y la transitabilidad de peatones y vehículos.

Asimismo, se renovaron por completo las redes de agua y alcantarillado, que tenían más de 60 años de antigüedad, y se implementaron dos intersecciones semaforizadas en la avenida 10 de Junio y el jirón Isidro Alcíbar, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

La renovada avenida Miguel Grau ahora cuenta con cuatro carriles —dos de ida y dos de vuelta— y beneficiará a cerca de medio millón de habitantes de Lima Norte, al reducir los tiempos de viaje, revalorizar los predios y comercios e impulsar nuevas oportunidades de negocio en el distrito.

Retrasos en la obra de la avenida Miguel Grau en San Martín de Porres

La obra de la avenida Miguel Grau, que debía culminar en julio de 2024, presentó retrasos debido a problemas con las redes de agua y desagüe, las cuales tenían más de 60 años de antigüedad y debían ser reemplazadas. Esta situación ocasionó demoras significativas durante su ejecución.

“Es importante informar qué pasó en la Av. Grau (…) Aquí se habían hecho conexiones clandestinas de agua y desagüe que impidieron que se pueda realizar la obra de manera efectiva y rápida, pero ahora ya está lista para ustedes”, explicó el alcalde distrital Hernán Sifuentes.

Los inconvenientes generaron malestar entre los vecinos de las avenidas Zarumilla, Caquetá y el Barrio Obrero, quienes soportaron durante meses el polvo de las obras inconclusas y las dificultades en la movilidad vehicular y peatonal.

El alcalde de San Martín de Porres atribuyó los retrasos a las interferencias de las redes de servicios públicos, como Sedapal, que debieron reconfigurarse antes de continuar con los trabajos de pavimentación. Además, indicó que, pese a las amenazas de extorsionadores, el contratista no detuvo las labores, lo que permitió culminar finalmente este importante proyecto para mejorar la calidad de vida de los vecinos.