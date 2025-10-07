HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Mira las 10 noticias del día
Mira las 10 noticias del día     Mira las 10 noticias del día     Mira las 10 noticias del día     
Sociedad

Renuevan importante avenida en San Martín de Porres después de 60 años en abandono: obra de S/13 millones estuvo meses paralizada

Con una inversión superior a S/ 13 millones, se inauguró la renovación de una importante vía que une la avenida Caquetá con la avenida Zarumilla, en la Panamericana Norte, mejorando la transitabilidad en Lima Norte.

Vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de la avenida Miguel Grau tras 60 años de espera
Vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de la avenida Miguel Grau tras 60 años de espera | Foto: MML

Los vecinos de San Martín de Porres celebran la renovación de una importante vía. La Municipalidad de Lima, a través del Gobierno Regional Metropolitano, anunció la inauguración de las obras de construcción de pistas y áreas verdes en la avenida Miguel Grau y el jirón Isidro Alcíbar. Esta intervención, esperada por más de 60 años, busca mejorar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal en la zona norte de la capital.

Con una inversión superior a S/ 13 millones, el proyecto contempla la rehabilitación de 1.35 kilómetros de vía, desde la avenida Caquetá hasta la avenida Zarumilla, en la Panamericana Norte. La ejecución de esta obra permitirá mejorar la transitabilidad y reducir los tiempos de desplazamiento, beneficiando a miles de ciudadanos que circulan diariamente por el distrito.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

lr.pe

Avenida Miguel Grau se renueva luego de 60 años en beneficio de San Martín de Porres

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres, inauguró la obra en octubre y contempló la construcción de 18.000 m² de pavimento rígido en la vía principal, además de veredas, bermas, sardineles, rampas, reductores de velocidad y áreas verdes, entre otros elementos que mejorarán el entorno urbano y la transitabilidad de peatones y vehículos.

Asimismo, se renovaron por completo las redes de agua y alcantarillado, que tenían más de 60 años de antigüedad, y se implementaron dos intersecciones semaforizadas en la avenida 10 de Junio y el jirón Isidro Alcíbar, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

La renovada avenida Miguel Grau ahora cuenta con cuatro carriles —dos de ida y dos de vuelta— y beneficiará a cerca de medio millón de habitantes de Lima Norte, al reducir los tiempos de viaje, revalorizar los predios y comercios e impulsar nuevas oportunidades de negocio en el distrito.

PUEDES VER: Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

lr.pe

Retrasos en la obra de la avenida Miguel Grau en San Martín de Porres

La obra de la avenida Miguel Grau, que debía culminar en julio de 2024, presentó retrasos debido a problemas con las redes de agua y desagüe, las cuales tenían más de 60 años de antigüedad y debían ser reemplazadas. Esta situación ocasionó demoras significativas durante su ejecución.

“Es importante informar qué pasó en la Av. Grau (…) Aquí se habían hecho conexiones clandestinas de agua y desagüe que impidieron que se pueda realizar la obra de manera efectiva y rápida, pero ahora ya está lista para ustedes”, explicó el alcalde distrital Hernán Sifuentes.

Los inconvenientes generaron malestar entre los vecinos de las avenidas Zarumilla, Caquetá y el Barrio Obrero, quienes soportaron durante meses el polvo de las obras inconclusas y las dificultades en la movilidad vehicular y peatonal.

El alcalde de San Martín de Porres atribuyó los retrasos a las interferencias de las redes de servicios públicos, como Sedapal, que debieron reconfigurarse antes de continuar con los trabajos de pavimentación. Además, indicó que, pese a las amenazas de extorsionadores, el contratista no detuvo las labores, lo que permitió culminar finalmente este importante proyecto para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Notas relacionadas
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS
Sujeto roba joyas valorizadas en más de S/35 mil en mercado Unicachi de SMP: fue captado en video

Sujeto roba joyas valorizadas en más de S/35 mil en mercado Unicachi de SMP: fue captado en video

LEER MÁS
Buscan hogar y piden ayuda para tratamiento de gatito accidentado en San Martín de Porres: "Es un milagro que haya sobrevivido"

Buscan hogar y piden ayuda para tratamiento de gatito accidentado en San Martín de Porres: "Es un milagro que haya sobrevivido"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Joven va de campamento a playa de Cañete y desaparece tras ingresar al mar: familia pide ayuda para encontrar su cuerpo

Joven va de campamento a playa de Cañete y desaparece tras ingresar al mar: familia pide ayuda para encontrar su cuerpo

LEER MÁS
Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

LEER MÁS
Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025