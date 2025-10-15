Crimen de empresario destapó a Los Piratas, una banda mixta de policías y civiles

El asesinato de un empresario, ocurrido en la región San Martín, terminó revelando la existencia de una banda mixta, integrada por policías y delincuentes comunes. La organización criminal fue definida por los propios investigadores como ‘Los Piratas’ que si tenían un buen dato robaban cargas de droga o daban un golpe a comerciantes, para arrebatarles su dinero.

El caso que destapó todo comenzó la noche del 16 de agosto del 2020, antes del toque de queda, decretado entonces por el gobierno por la pandemia del Covid 19.

Jorge D’Ambrosio Rengifo (45) fue atacado a balazos en su vivienda en la cuadra 4 del Jr. Santa María en el distrito de La Banda de Shilcayo, de acuerdo con la Carpeta Fiscal N°464 2020, de la Fiscalía Provincial Mixta de ese lugar.

La víctima era ingeniero de sistemas, y estaba dedicado al rubro de seguridad privada. Se desempeñaba como gerente general en la empresa de seguridad Service National SAC.

Había participado también como candidato al Congreso de la República por la región San Martín en las filas de Unión por el Perú, además fue dirigente deportivo, en el año 2010 estuvo con el Santa Rosa de Morales y en el 2015 y 2016 presidió el Sport San Juan de la Banda de Shilcayo (2015-2016), equipo con el cual fue campeón.

DOCE POLICÍAS DETENIDOS

El martes, personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín detuvieron a 19 presuntos integrantes de esa organización criminal dedicada a los delitos de sicariato, robo agravado con subsecuente muerte, favorecimiento y promoción al tráfico ilícito de drogas agravado; fabricación, comercialización, uso o porte de armas, entre otros.

Estos delitos fueron cometidos en las provincias de Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga, Marisca Cáceres y Tocache (Región San Martín), así como Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.

Entre los detenidos, figuran 12 policías: Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua.

Además de siete civiles: Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jeninfer Pérez, Gilmer Panduro, Julián Sánchez, Lenin Cachay y William Ruiz.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada explicó que la banda Los Piratas estaba constituida por dos facciones.

El primer bloque lo integraban policías del Grupo Terna y otras subunidades de la Región Policial de San Martín, del Departamento Táctico Antidrogas de Tarapoto, Policía de Carretera de Tarapoto, y del Departamento Táctico Antidrogas de Santa Lucía, dedicados al arrebato de droga (TID) y delitos contra el patrimonio.

El segundo grupo estaba integrado por delincuentes comunes investigados por robo agravado, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos.

ROBABAN CARGAS DE DROGA

Los Piratas habrían cometido 21 delitos, según las investigaciones policiales y la tesis fiscal en las que hay de por medio seguimientos y escuchas telefónicas.

Así, aparte del crimen del empresario D’Ambrosio Rengifo también son investigados por una intervención ilegal de 50 kilogramos de pasta básica de cocaína realizada en la localidad de Shumanza, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. Este hecho ocurrió entre el 15 al 24 de diciembre del año 2020.

También se les investiga por otra intervención ilegal de 180 kilos de pasta básica de cocaína realizada en enero del 2021 en el caserío La Padrera, distrito de Piscoyacu, provincia del Huallaga, San Martín.

También robaron otros 36 kilos de PBC en el caserío Las Palmeras del río Yanayacu, distrito de Barranquita, provincia de Lamas. Este hecho fue cometido entre enero y febrero del 2021.

ROBO DE DINERO Y ASESINATOS

De acuerdo a la fiscalía, Los Piratas también cometieron el robo agravado de S/ 42,802.40 con subsecuente muerte de Eycer Solano Valles. El robo y asesinato fue perpetrado en la carretera a Bello Horizonte, en el distrito de la Banda de Shilcayo.

Asimismo cometieron el robo de S/60,000 y dejaron al borde de la muerte a Uraldo Torrejón Tafur. La misma noche del 16 de noviembre del 2021 intentaron asesinar a Rider García Zea, propietario del hospedaje El Diamante, en Juanjui.

Otro robo agravado que causó conmoción fue cometido el 31 de enero del 2022. Ese día, la banda Los Piratas robó 460 mil con 800 soles y asesinaron a Hernán Guido Laynes Gonzales (61). El crimen fue cometido en la habitación 13, en el tercer piso del hospedaje Juan Pablo, en Tarapoto.

Asimismo, cometieron el robo de 149,986 soles, con subsecuente muerte de Roger Orlando Chávez Calderón (51), ocurrido el 22 de setiembre del 2022 en Bellavista, mientras que el 9 de marzo del 2023 robaron 6,650 soles en agravio de Cristian Joel Caballero Vásquez (29). El hecho fue registrado a inmediaciones del aeropuerto de Tarapoto.

A los detenidos se les investiga por conspiración al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado peruano, y delito contra la vida el cuerpo y la salud (homicidio) en agravio de Deivin Audel Hernández Arrobas (30), cometido el 4 de abril del 2023 a orillas del río Huallaga, comprensión del caserío de Santa María, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto.

El 16 de junio del 2023 también robaron 100 mil soles a Jhon Keny Socola Herrera (30) y Karina Eliana Carrión Correa (28), en la carretera Fernando Beunde Terry, en Tocache, San Martín. Estos y otros delitos están en diversas carpetas fiscales.

JEFE PNP ERA EL CABECILLA

Según la investigación fiscal, la organización criminal está conformada por efectivos policiales en situación de actividad y retiro, así como personas con antecedentes penales.

El presunto líder de esta red es Carlos Gamarra Pérez, quien laboró en diferentes subunidades policiales de la Región Policial San Martín como en la Unidad de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde, Grupo Terna en Tarapoto, donde cumplía acciones de inteligencia.

En dicho cargo, el imputado habría tenido acceso a información privilegiada sobre la identidad y actividades de presuntos delincuentes comunes que operan en el departamento San Martín para la perpetración de hechos delictivos, en complicidad con otros agentes policiales.

La banda tenía como coordinador es Silver Mozombite Isminio, mientras como integrantes a Jarry Ramos Sangama, Hércules Mozombite Isminio y Lenin Tapullima Tapullima. Como visionistas estaban Kinslev Garcia Solsol y Jamilton Satalaya Tapullima. Otros integrantes eran Lot Sinarahua Murrieta, Nicolás Sánchez Moreno y Anthony Serroy Pezo, y un segundo coordinador era Gilmer Panduro Solsol.

Otro visionista era Noé Ruiz Díaz, tambiera era integrante Tulza Vallejos Soplín, transportista era Juan Aquino Osorio, como logístico operaba William Ruiz Flores, otra visionista era Jeninfer Pérez Gavidia. Otro integrante era Job Tejada Sajami, como transportista se desempeñaba Julián Sánchez Pérez, mientras que Henry Puerta Cabrejos, Erilson Guevara Farfán y Enrique Paredes Ponce serían otros integrantes.

La fiscalía identificó a Carlos Príncipe Gutiérrez como financista y a Félix Pizango Lancha como otro logístico, entre otros.

“Esta es una demostración de que la lucha contra el crimen organizado está firme, carga quien caída. Ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las redes criminales en el territorio nacional”, subrayó el fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina.