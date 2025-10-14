Este miércoles 15 de octubre, diversos gremios en todo el país tomarán las calles para una nueva jornada de lucha contra la inseguridad ciudadana. Ante este escenario, diversas universidades e institutos ya han anunciado que suspenderán sus clases presenciales y destinaron sus jornadas educativas al modo virtual, a fin de salvaguardar la integridad de sus estudiantes.

Las movilizaciones también han sido anunciadas en regiones como Ayacucho, Puno, La Libertad y Piura, por lo que se espera el anuncio de las casas de estudio pertenecientes a estas zonas.

Universidades que realizarán clases virtuales este 15 de octubre

A continuación, se detallará la lista de universidades que hasta el momento confirmaron clases virtuales para este miércoles 15 de octubre durante el paro nacional. Cabe resaltar que la Pontificia Universidad Católica del Perú fue la primera en anunciar medidas, seguida de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la cual informó que el personal administrativo realizará sus labores bajo la modalidad virtual.

Pontificia Universidad Católica el Perú: A través de un comunicado, la cada de estudios informó a sus estudiantes y personal que las actividades académicas se llevarán a cabo desde casa.

Universidad Cayetano Heredia: Desde la institución, informaron que las actividades académicas se desarrollarán conforme al Protocolo para el Desarrollo de los Servicios Académicos durante las situaciones de crisis.

Escuela de Postgrado UPC: Las actividades académicas programadas para el 15 de octubre se desarrollarán de manera online a través del Aula Virtual.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: La institución indicó a sus estudiantes que las clases y evaluaciones se desarrollarán de manera virtual.

Universidad de Lima: Debido al paro nacional, las clases se realizarán de manera virtual. Los talleres, actividades de laboratorio y evaluaciones serán reprogramadas.

Universidad San Ignacio de Loyola: La universidad San Ignacio de Loyola también confirmó que sus clases se realizarán de manera remota este 15 de octubre.

Universidad Champagnat; La UMCH confirmó a través de un comunicado que sus actividades se realizarán de manera virtual tanto para estudiantes regulares como para el Programa para Personas de Trabajan.

¿Quiénes participarán del paro de este 15 de octubre?

Estos son los grupos y colectivo que confirmaron su participación en el paro nacional de este 15 de octubre.

Bloque Interuniversitario : integrado por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), el Bloque de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA), la Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI) y la Asociación de Estudiantes Cayetano Heredia (AECH).

Transportistas : la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), liderada por Walter Carrera, y la Alianza Nacional de Transportistas, encabezada por Julio Campos, participarán en coordinación con el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp).

Comerciantes de Gamarra : la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) paralizará su atención y marchará desde el emporio comercial.

Docentes : el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) también confirmó su participación. Su secretario general, Lucio Castro, precisó que docentes activos, cesantes, jubilados y auxiliares de educación marcharán

Organizaciones indígenas y campesinas : la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) se sumarán a la protesta.

Rondas campesinas : delegaciones de las rondas campesinas participarán en Lima y de manera simultánea en las plazas de armas de Cajamarca, Otuzco, Cusco, Apurímac, Piura, San Martín y Huánuco.

Figuras públicas y creadores de contenido: artistas e influencers como Nelly Rossinelli, Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, así como los streamers y conductores de los programas Good Time y Habla Good, anunciaron que suspenderán sus transmisiones como muestra de apoyo a la jornada de protesta

