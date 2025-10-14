Paro del 15 de octubre: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima, según ATU

Este miércoles 15 de octubre, diversos gremios de transportistas, colectivos universitarios y la denominada “Generación Z” han convocado a un paro nacional en contra de la inseguridad ciudadana. Pese a la tensión social y al anuncio de movilizaciones en varios puntos de la capital, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, hasta el momento, no se ha oficializado ningún cambio en los horarios de servicio del Metropolitano, los Corredores Complementarios ni del Metro de Lima y Callao.

A través de sus redes sociales, la entidad no ha comunicado algo oficialmente, por lo que todas las rutas y estaciones operarán de manera habitual, aunque se mantendrán en constante monitoreo. En caso de bloqueos o interferencias por las marchas en los principales ejes viales, la ATU comunicará oportunamente los desvíos o posibles ajustes en los recorridos.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Horarios de funcionamiento de los principales servicios

Metropolitano:

Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Las estaciones principales, como Naranjal, Central y Matellini, operarán normalmente. La ATU recomendó a los usuarios salir con anticipación ante posibles demoras por congestión vehicular.

Corredores Complementarios:

Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Estos servicios continuarán sus rutas regulares, aunque podrían presentarse desvíos temporales por el desplazamiento de manifestantes.

Metro de Lima y Callao (Línea 1):

De lunes a sábado: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

de Domingos y feriados: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los trenes mantendrán su frecuencia habitual de 6 a 10 minutos, dependiendo del horario.

Contexto del paro nacional

El paro nacional ha sido convocado como protesta ante el aumento de la delincuencia, los cobros extorsivos y la falta de seguridad en las calles. Mientras tanto, el presidente José Jerí señaló que el Gobierno iniciará un plan de mejoramiento de la seguridad ciudadana, coordinando acciones con gremios de transportistas y alcaldes de distintos distritos.

La ATU instó a los ciudadanos a mantenerse informados por sus canales oficiales y planificar sus viajes con tiempo para evitar contratiempos durante la jornada del miércoles 15 de octubre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.