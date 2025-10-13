Gerardo Enciso Herrera, un vecino que sufrió la fractura de ambas muñecas, relató a La República la difícil situación que vivió al intentar escapar con sus mascotas del incendio ocurrido el último sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. El siniestro destruyó por completo su vivienda y el negocio que había construido durante 14 años.

Las llamas se propagaron rápidamente por toda su casa, por lo que intentó rescatar a sus animales. “He subido corriendo al segundo piso para sacar a mi perrito y gatito, y la candela llegó. Lo único que pude hacer fue tirarme para salvarme. Me resbalé y me rompí las dos muñecas; ya no pude levantarme”, contó. Tras la arriesgada maniobra, logró poner a salvo a su perro, aunque el paradero de su gato aún es desconocido.

El voraz incendio consumió alrededor de 100 viviendas ubicadas en las laderas del asentamiento humano Virgen del Buen Paso, donde predominan las construcciones de material noble. Según información del Indeci, el siniestro dejó 250 personas damnificadas y 16 heridos, quienes ahora viven en condiciones de vulnerabilidad, muchos de ellos refugiados en carpas municipales que albergan hasta tres familias juntas.

Vecino de SJM se fracturó ambas muñecas al intentar salvar a sus mascotas del incendio

El señor Gerardo Enciso relató que el incendio se inició muy cerca de su vivienda y, al percatarse del fuego, intentó apagarlo junto a su familia, pero las llamas se propagaron con rapidez y no lograron controlarlo. El siniestro destruyó el hogar donde vivía desde hace 14 años junto a su esposa, su hijo mayor y sus mascotas. Durante su intento por rescatar a sus animales, sufrió la fractura de ambas muñecas, por lo que ahora permanece enyesado y sin posibilidad de trabajar.

“Todo lo que tengo ahora es lo que me han regalado, donaciones de los vecinos. Yo salí pata calata, ni tiempo me dio. Me he caído y me han ayudado a levantarme porque no tenía fuerza en los brazos. Justo mi yerno me ayudó, porque si no, me quemaba también”, contó a La República.

Enciso explicó que fue atendido de inmediato en el hospital María Auxiliadora, tras identificarse como uno de los damnificados del incendio. Agradeció la solidaridad de los vecinos de las zonas aledañas, quienes vienen brindando desayuno, almuerzo y cena a las familias afectadas. Además, distintas organizaciones, influencers y restaurantes se han sumado a las labores de apoyo llevando ollas comunes para los damnificados.

Perdió su casa y bodega de más de S/50.000 en incendio de Pamplona Alta

Además, Gerardo tenía una pequeña bodega que atendía desde hace varios años y que representaba su principal fuente de ingresos. El siniestro no solo destruyó su vivienda, sino también el negocio en el que había invertido gran parte de sus ahorros. Según estimó, perdió más de 50.000 soles en mercadería, sin contar los daños materiales de la estructura.

El vecino damnificado pidió a las autoridades apoyo para su reubicación o la construcción de una nueva vivienda en el mismo lugar, con mejores condiciones de limpieza y seguridad para poder empezar de nuevo. Asimismo, solicitó la instalación de una oficina del Reniec en la zona, ya que muchas familias han quedado indocumentadas y necesitan tramitar sus documentos de identidad para acceder a la ayuda estatal.