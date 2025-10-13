HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Sociedad

Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía

Gercetur Cusco condena agresión a pasajero en tren local y evalúa sanción a supuesta guía


Gerente regional de Turismo lamentó este tipo de actos que empañan la imagen del turismo cusqueño.
Gerente regional de Turismo lamentó este tipo de actos que empañan la imagen del turismo cusqueño.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco (Gercetur) se pronunció sobre el incidente registrado en el tren local que cubre la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, donde una mujer (que sería guía de turismo) fue grabada agrediendo a un adulto mayor, luego que le pidiera que acomodara correctamente su equipaje.

En el video, que circula en redes sociales, se observa a la mujer tomar por el cuello al hombre y, en tono desafiante, exclamar: “¿Te quieres pelear conmigo?”. La escena ha generado repudio tanto en el sector turístico como entre la ciudadanía en general.

lr.pe

Rosendo Baca, gerente regional de Turismo, informó que su despacho ha iniciado una indagación para determinar si la mujer cuenta con acreditación oficial como guía de turismo.

“Estamos en proceso de verificación. Si se confirma que es una guía autorizada, se evaluarán medidas administrativas, ya que este tipo de conductas no son compatibles con el perfil profesional del sector”, afirmó.

El funcionario lamentó que este tipo de actos empañen la imagen del turismo cusqueño y recalcó que el servicio debe regirse por principios de respeto, buen trato y responsabilidad. Advirtió que los actos de violencia pueden derivar en sanciones administrativas y, eventualmente, penales. "Se impondría una sanción de hasta un año de suspensión. Así como medidas contra la agencia, de ser el caso" agregó.

De manera paralela, se conoció que la mujer involucrada ha comenzado a enviar cartas notariales a diversos medios de comunicación que difundieron el video, solicitando la eliminación de las imágenes o advirtiendo con posibles acciones legales.

