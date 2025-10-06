HOYSuscripcion LR Focus

Turistas pasan el susto de sus vidas tras alquilar cuatrimoto en la Montaña de 7 Colores: clip es viral

Afortunadamente, la conductora mantuvo el control durante la caída, evitando un accidente mayor. Clip acumula millones de vistas en TikTok

Reacciones divididas tras incidente en la Montaña de 7 Colores.
Reacciones divididas tras incidente en la Montaña de 7 Colores. | Foto: composición LR/ TikTok

Una aventura turística para dos visitantes en la Montaña de 7 Colores se convirtió en una experiencia preocupante. Un clip viral de TikTok muestra el instante exacto en que una cuatrimoto que iba delante de ellas se voltea repentinamente, obligando a las turistas a maniobrar lo más pronto posible.

Turistas viven momento de terror en la Montaña de 7 Colores

El clip viral en la cuenta mikakuchiki en TikTok muestra el instante en que una cuatrimoto que iba delante de ellas se voltea. En el intento por esquivarla, su unidad terminó cayendo hacia una zona empinada, provocando un susto que quedó registrado en video.

lr.pe

Afortunadamente, la joven que iba al mando del timón logró mantener el control de la cuatrimoto en plena caída, evitando un accidente mayor. Aunque el momento fue angustiante, ambos lograron salir ilesos del incidente y continuar su camino, aunque claramente afectados por el impacto de lo sucedido.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar, algunos señalando la falta de medidas de seguridad y otros aplaudiendo la tranquilidad de la conductora. El video en TikTok suma más de 7 millones de visualizaciones.

"Dirán todo lo que quieran del freno, pero había una buena conductora", "La gente que dice y los frenos. No saben que existe la inercia y que si se detiene de golpe ellas salen volando por la velocidad. Lo que hizo fue lo mejor y salieron ilesas", "Todos preocupándose por el freno y yo admirando los reflejos y el control", "Mis respetos para la conductora, guardó la calma, serenidad hasta el final y nunca perdió el control a pesar de la circunstancia", reaccionaron cibernautas.

