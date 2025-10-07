HOYSuscripcion LR Focus

La ciudad de América Latina que 'no habría sido fundada' por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene forma de un puma

Fuentes oficiales dicen que un español fundó la ciudad latina en 1534. Sin embargo, en términos históricos, son dos incas quienes se llevarían los créditos.

La historia de esta ciudad está llena de mitos y teorías sobre su fundación. ¿Francisco Pizarro fue su verdadero fundador o no?
La historia de esta ciudad está llena de mitos y teorías sobre su fundación. ¿Francisco Pizarro fue su verdadero fundador o no?

Existe una ciudad, conocida como el "ombligo del mundo", con una rica historia que abarca desde los mitos ancestrales hasta la llegada de los conquistadores españoles. Fue la capital de una civilización que dominó gran parte de América Latina antes de la invasión europea. La antigua ciudad fue diseñada en forma de puma.

La historia de esta ciudad está llena de mitos y teorías sobre su fundación. Según la leyenda y mito, fue fundada por dos incas al clavar su jabalina de oro. De acuerdo a fuentes oficiales, un español sería el protagonista desde el 23 de marzo de 1534. Sin embargo, esta fecha no debe confundirse con la fundación de la ciudad en términos históricos, porque ya existía como el corazón del Imperio Inca.

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

lr.pe

¿Cuál es la ciudad de América Latina que 'no habría sido' fundada por españoles?

Se trata de Cusco, en Perú. Según la mitología inca, todo se atribuye a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes fueron enviados por el dios Sol, Inti, para fundar la ciudad. De acuerdo al Inca Garcilaso de la Vega, estos dos hermanos fundaron Cusco al lanzar una jabalina de oro desde el Lago Titicaca y clavarse en la tierra.

Según los mitos y leyendas, dos incas fueron los que fundaron Cusco antes que los españoles. Foto: CDN<br>

Según los mitos y leyendas, dos incas fueron los que fundaron Cusco antes que los españoles.

A medida que el Imperio Inca se expandió, Cusco se convirtió en su centro administrativo, político y religioso. Sin embargo, la fundación como tal no se puede atribuir a un solo acto, ya que fue un proceso gradual influenciado por diversas dinastías y culturas que antecedieron al Imperio Inca.

En la versión oficial española, es Francisco Pizarro quien, junto con su comitiva, habría fundado la ciudad el 23 de marzo de 1534. Eso habría ocurrido durante la colonización del Perú, tras la muerte del último emperador inca, Atahualpa, lo que marcó el inicio del dominio español sobre el Imperio Inca.

Sin embargo, si hablamos en términos históricos, serían los dos incas quienes se llevarían los créditos, ya que Cusco existía antes de la llegada de los europeos.

PUEDES VER: La famosa torre que "crece" más de 10 cm en verano y vuelve a su tamaño original en invierno: visitada por turistas del mundo

lr.pe

La misteriosa forma de puma de Cusco

Según estudios arqueológicos y leyendas locales, la antigua ciudad de Cusco fue diseñada de manera que reflejara la forma de un puma, uno de los animales sagrados en la cultura inca. La cabeza del animal se encuentra en la fortaleza de Sacsayhuamán, el corazón en la Plaza de Armas, y la cola en el templo de Coricancha.

El puma representaba la tierra, mientras que el cóndor representaba el cielo, y la serpiente, el mundo de los muertos. La figura en la planificación urbana de Cusco tiene un profundo significado espiritual y cultural. Los incas creían que estos animales representaban una conexión directa con las fuerzas naturales y cósmicas, y que cada elemento de la ciudad tenía un propósito simbólico que mantenía el equilibrio del universo.

La antigua ciudad de Cusco fue diseñada en forma de puma. Foto: Inca Rail<br>

La antigua ciudad de Cusco fue diseñada en forma de puma.

PUEDES VER: La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en pleno siglo XXI: desastre afectó a Perú

lr.pe

¿Cuáles son otras curiosidades de Cusco que quizás no conoces?

Cusco está llena de curiosidades que despiertan el interés de turistas e historiadores por igual.

  • El "ombligo del mundo": el nombre Cusco proviene de la palabra quechua "Qosqo", que significa "centro" u "ombligo", por su ubicación como el centro del Tahuantinsuyo.
  • La escritura Cusco/Cuzco: aunque en Perú se prefiere "Cusco" para destacar sus raíces quechuas, internacionalmente se utiliza "Cuzco".
  • El Cristo de los Temblores: una escultura religiosa con piel oscura, venerada especialmente durante la Semana Santa.
  • Carnavales irónicos: la Fiesta de los Compadres y Comadres, una de las más tradicionales, se caracteriza por disfraces satíricos y mucha música.
  • Toritos de cerámica: pequeñas figuras decorativas en los techos de las viviendas cusqueñas, símbolo de protección y abundancia.
  • Forma de puma: la antigua ciudad fue diseñada con la forma de un puma.
  • La bandera del Tahuantinsuyo: la bandera multicolor que se utiliza en Cusco, inspirada en la del Imperio Inca, también es un símbolo del orgullo LGTBI.
