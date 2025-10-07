Secuestro quedó registrado en cámaras de seguridad. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR/difusión.

Secuestro quedó registrado en cámaras de seguridad. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR/difusión.

La madrugada de este martes 7 de octubre, una trabajadora del grifo Repsol, ubicado en la avenida La Cultura del distrito de Wanchaq, en Cusco, fue víctima de secuestro. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las imágenes muestran el momento en que un sujeto llega a bordo de un vehículo, solicita combustible y, tras conversar brevemente con la trabajadora, la sujeta por la fuerza y la introduce en el auto antes de huir con dirección desconocida.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Comité de Lucha de Machu Picchu advierte que iría a un nuevo paro en Cusco por incumplimiento de acuerdos

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda. Horas después, la mujer fue hallada con vida en la zona X en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y trasladada a la comisaría de Wanchaq, donde rinde su manifestación.

El jefe de la Divincri Cusco, coronel PNP Walter Poma, confirmó que la víctima se encuentra estable y pasa los exámenes médicos correspondientes. “El personal está realizando las investigaciones. Tenemos agentes desplegados, no solo en el lugar, sino también haciendo seguimiento por donde se habría transportado”, señaló.

Asimismo se informó que el individuo también se habría llevado cerca de 2.500 soles de la caja registradora del establecimiento, aunque la hipótesis principal de la Policía se centra en el secuestro y robo simple.

Las autoridades continúan analizando las grabaciones de seguridad y otras evidencias que podrían conducir a la identificación y captura del responsable.