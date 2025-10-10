Gobernador del Cusco sobre la caída de Dina Boluarte: “Quien a cuchillo mata, en los filos muere”
Werner Salcedo sostuvo que la expresidenta pagó las consecuencias de una mala gestión. Respaldó al nuevo mandatario José Jerí a pesar de sus graves denuncias.
- Fiscalía de la Nación solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte por 18 meses
- Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”
“Quien a cuchillo mata, en los filos muere”, así calificó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, la caída del gobierno de Dina Boluarte. La autoridad cusqueña sostuvo que la expresidenta habría pagado las consecuencias de una gestión que inició mal, especialmente por la represión durante las protestas en las que murieron más de 50 peruanos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La autoridad regional cuestionó el respaldo que el Congreso dio a Boluarte durante su mandato. Para el gobernador y vocero de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), lo que se vive hoy es parte de una justicia tardía pero necesaria.
TE RECOMENDAMOS
VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte
Respalda a Somos Perú
Respecto al presidente José Jerí, Salcedo se mostró cauteloso. Si bien afirmó haber conversado directamente con el nuevo mandatario, aseguró que hay compromisos concretos con el Cusco como la conclusión del Hospital Antonio Lorena y el impulso de proyectos estratégicos.
Reconoció sobre Jerí pesan graves denuncias por presunta violación sexual. “Hoy vivimos una persecución. Muchos sin sentencia estamos siendo señalados. Yo tengo que responder con honestidad y trabajo, y espero que el presidente también”, expresó.
Vale recordar que Salcedo y Jerí llegaron a sus cargos bajo los colores del partido Somos Perú.