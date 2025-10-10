Gobernador del Cusco sobre la caída de Dina Boluarte: “Quien a cuchillo mata, en los filos muere”

Werner Salcedo criticó al Congreso por sostener a Dina Boluarte por casi 3 años. Foto: composición LR.

“Quien a cuchillo mata, en los filos muere”, así calificó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, la caída del gobierno de Dina Boluarte. La autoridad cusqueña sostuvo que la expresidenta habría pagado las consecuencias de una gestión que inició mal, especialmente por la represión durante las protestas en las que murieron más de 50 peruanos.

La autoridad regional cuestionó el respaldo que el Congreso dio a Boluarte durante su mandato. Para el gobernador y vocero de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), lo que se vive hoy es parte de una justicia tardía pero necesaria.

Respalda a Somos Perú

Respecto al presidente José Jerí, Salcedo se mostró cauteloso. Si bien afirmó haber conversado directamente con el nuevo mandatario, aseguró que hay compromisos concretos con el Cusco como la conclusión del Hospital Antonio Lorena y el impulso de proyectos estratégicos.

Reconoció sobre Jerí pesan graves denuncias por presunta violación sexual. “Hoy vivimos una persecución. Muchos sin sentencia estamos siendo señalados. Yo tengo que responder con honestidad y trabajo, y espero que el presidente también”, expresó.

Vale recordar que Salcedo y Jerí llegaron a sus cargos bajo los colores del partido Somos Perú.