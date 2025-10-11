HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: aerolíneas cancelan vuelos nocturnos por mantenimiento en pista del aeropuerto

Corpac confirmó que los trabajos en la pista del Alejandro Velasco Astete buscan corregir fallas en el asfalto. Las labores motivaron la suspensión temporal de operaciones por parte de las empresas aéreas.


Sector turismo espera que se cumpla plazo de reparación. Foto: composición LR.
Sector turismo espera que se cumpla plazo de reparación. Foto: composición LR.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) informó que, debido a los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la pista de aterrizaje del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco, las operaciones aéreas permanecerán suspendidas entre las 8:00 p.m. del lunes 13 y las 8:00 a.m. del martes 14 de octubre.

En un comunicado oficial, Corpac precisó que las obras tienen como finalidad subsanar el desprendimiento de asfalto y eliminar ondulaciones en el área de inicio (umbral) de la pista, con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en uno de los terminales más transitados del país.

lr.pe

Los trabajos se vienen realizando desde hace dos semanas en horario de madrugada, entre la 1:00 y las 5:00 a.m., para no afectar el flujo regular de operaciones diurnas. Durante estas labores, se movilizan cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada, apoyadas por torres de iluminación especialmente instaladas para las faenas nocturnas.

Cancelaciones de vuelos por trabajos en pistas

Como consecuencia de estas intervenciones, Latam Airlines Perú anunció la cancelación temporal de sus vuelos en el horario señalado, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de reprogramar sus viajes o solicitar la devolución total del pasaje sin penalidades.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, señaló que, si bien la medida genera algunas molestias a los viajeros, no afectará de manera significativa la actividad turística, salvo que las suspensiones se repitan o se amplíen en los próximos días.

