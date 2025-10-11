Latam cancelará vuelos a Cusco por mantenimiento en la pista del aeropuerto el 13 y 14 de octubre

Latam Airlines Perú anunció que, debido a los trabajos de mantenimiento programados por Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, se cancelarán todos los vuelos desde y hacia dicha ciudad desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.

“Esta medida responde a trabajos de infraestructura ajenos al control y responsabilidad de la compañía”, precisó la aerolínea en un comunicado sobre las obras que se realizarán en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Asimismo, informó que todos los pasajeros con vuelos programados dentro de ese rango horario serán debidamente asistidos por la empresa.

Latam ofrece cambio o reembolso por cancelación de vuelos a Cusco

La empresa informó que los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos hacia y desde Cusco podrán consultar las nuevas programaciones a través de la sección “Mis Viajes” en su página web oficial. Desde esta opción, los usuarios podrán cambiar la fecha de su vuelo al mismo destino y en la misma cabina, o solicitar la devolución total del pasaje sin costo alguno, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra.

En caso de que los boletos hayan sido adquiridos mediante agencias de viaje u otros terceros, la aerolínea recomendó contactarse directamente con el intermediario para coordinar los nuevos vuelos o la devolución correspondiente.

Finalmente, Latam reafirmó su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. “Trabajamos permanentemente para garantizar una operación segura, confiable y con los más altos estándares de servicio, ofreciendo siempre una experiencia de viaje de calidad”, señaló la compañía.

Corpac continúa mantenimiento en la pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete

A inicios de septiembre, Corpac inició los trabajos de mantenimiento en la pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, con una duración estimada de 45 días, es decir, hasta mediados de octubre. Durante la ceremonia por el centenario del primer vuelo entre Lima y Cusco, la presidenta de la entidad, Tábata Vivanco del Castillo, explicó que las labores se realizarían en horarios sin operaciones para no afectar los vuelos y garantizar la seguridad operacional. Sin embargo, Latam Airlines anunció la suspensión de sus vuelos los días 13 y 14 de octubre debido a las obras en la pista.