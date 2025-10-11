HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Latam cancelará vuelos a Cusco por mantenimiento en la pista del aeropuerto el 13 y 14 de octubre

Latam Airlines Perú informó la cancelación de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.

Latam Airlines Perú cancela vuelos a Cusco por trabajos de mantenimiento en pista de aterrizaje
Latam Airlines Perú cancela vuelos a Cusco por trabajos de mantenimiento en pista de aterrizaje | Foto: Andina

Latam Airlines Perú anunció que, debido a los trabajos de mantenimiento programados por Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, se cancelarán todos los vuelos desde y hacia dicha ciudad desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.

“Esta medida responde a trabajos de infraestructura ajenos al control y responsabilidad de la compañía”, precisó la aerolínea en un comunicado sobre las obras que se realizarán en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Asimismo, informó que todos los pasajeros con vuelos programados dentro de ese rango horario serán debidamente asistidos por la empresa.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Machu Picchu gana por octava vez el premio a "Mejor Atracción Turística" en Sudamérica en medio de bloqueos y cuestionamientos

lr.pe

Latam ofrece cambio o reembolso por cancelación de vuelos a Cusco

La empresa informó que los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos hacia y desde Cusco podrán consultar las nuevas programaciones a través de la sección “Mis Viajes” en su página web oficial. Desde esta opción, los usuarios podrán cambiar la fecha de su vuelo al mismo destino y en la misma cabina, o solicitar la devolución total del pasaje sin costo alguno, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra.

En caso de que los boletos hayan sido adquiridos mediante agencias de viaje u otros terceros, la aerolínea recomendó contactarse directamente con el intermediario para coordinar los nuevos vuelos o la devolución correspondiente.

Finalmente, Latam reafirmó su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. “Trabajamos permanentemente para garantizar una operación segura, confiable y con los más altos estándares de servicio, ofreciendo siempre una experiencia de viaje de calidad”, señaló la compañía.

PUEDES VER: Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

lr.pe

Corpac continúa mantenimiento en la pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete

A inicios de septiembre, Corpac inició los trabajos de mantenimiento en la pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, con una duración estimada de 45 días, es decir, hasta mediados de octubre. Durante la ceremonia por el centenario del primer vuelo entre Lima y Cusco, la presidenta de la entidad, Tábata Vivanco del Castillo, explicó que las labores se realizarían en horarios sin operaciones para no afectar los vuelos y garantizar la seguridad operacional. Sin embargo, Latam Airlines anunció la suspensión de sus vuelos los días 13 y 14 de octubre debido a las obras en la pista.

Notas relacionadas
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
Gobernador del Cusco sobre la caída de Dina Boluarte: “Quien a cuchillo mata, en los filos muere”

Gobernador del Cusco sobre la caída de Dina Boluarte: “Quien a cuchillo mata, en los filos muere”

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco este 11 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco este 11 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
¿Se acaba el pase libre? Congreso presenta proyecto de ley para que policías de civil paguen pasaje en el transporte público

¿Se acaba el pase libre? Congreso presenta proyecto de ley para que policías de civil paguen pasaje en el transporte público

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025