El 5 de septiembre de 2025 marcó un punto de quiebre en la gestión del transporte turístico hacia Machu Picchu. Ese día venció la concesión que por más de tres décadas mantuvo la empresa Consettur para operar la ruta de buses entre el pueblo de Machu Picchu y la ciudadela inca, en la ruta Hiram Bingham. Sin embargo, las autoridades locales no lograron organizar a tiempo una nueva licitación pública. En su lugar, la Municipalidad de Urubamba adjudicó de manera directa y temporal el servicio a la empresa San Antonio de Torontoy, alegando desabastecimiento y urgencia. La falta de previsión y claridad en este cambio detonó un conflicto que rápidamente desbordó el plano administrativo.

En los días siguientes, el panorama se volvió caótico. Mientras los buses de Consettur seguían circulando sin contrato vigente, la nueva empresa adjudicada no podía ingresar a operar porque no contaba aún con autorización para el traslado de 18 buses estacionados en la estación ferroviaria Hidroeléctrica por parte de Sernanp. Esto generó protestas, bloqueos de acceso y confusión entre turistas, operadores y autoridades. En el fondo, el conflicto reveló no solo una disputa por la ruta más rentable del turismo en el país, sino también viejas tensiones locales sobre el control del territorio, la transparencia institucional y los intereses económicos que rodean a Machu Picchu.

El origen del problema en Machu Picchu

El conflicto por el transporte turístico a Machu Picchu tiene como punto de partida la concesión de la carretera Hiram Bingham, que conecta el pueblo de Machupicchu con la ciudadela inca. En agosto, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, notificó a la empresa Consettur sobre el cese de sus operaciones; sin embargo, aún no se había iniciado un proceso formal de licitación para reemplazarla.

Según críticos del proceso, esta demora no fue casual. Aarón Medina Cervantes, abogado y exregidor del Cusco, sostiene que Vera habría actuado en favor de Consettur al anular permisos otorgados por la gestión anterior a otras empresas interesadas en brindar el servicio. Además, señala que la nueva licitación estuvo mal planteada desde el inicio

Ante la falta de licitación, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, propuso el 22 de agosto un convenio a Tramusa, empresa de la Municipalidad de Machupicchu y socia de Consettur, para que asumiera temporalmente el servicio de transporte a la ciudad inca desde el 5 de septiembre, pero nunca recibió respuesta. Ante esta negativa tácita y la urgencia de resolver la situación, Vera buscó apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para encontrar una salida alternativa, lo que finalmente derivó en el controvertido convenio con el Grupo Campesino San Antonio de Torontoy durante cuatro meses. Es en ese momento que los 18 buses se encontraban paralizados en la estación ferroviaria Hidroeléctrica.

Machu Picchu en paro indefinido por conflicto en transporte turístico

Debido a esto, las comunidades del distrito de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, iniciaron un paro indefinido desde la medianoche del domingo 14 de septiembre, exigiendo el ingreso de las 18 unidades vehiculares para transportar turistas hacia la ciudadela inca. Asimismo, el Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu (Fredim) denunció un supuesto “contubernio” entre autoridades y empresas privadas que estaría afectando a la población local por el impedimento en el ingreso de nuevos buses.

Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que recién el 5 de septiembre recibió una solicitud oficial de la Municipalidad de Urubamba para autorizar el ingreso de los 18 vehículos a la ruta que conecta con la ciudadela inca. En esta misma fecha, este municipio anunció la activación de un plan de contingencia y que administrará de manera momentánea la ruta Hiram Bingham. El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, indicó al respecto: "Invoco a que no perjudiquen todo el proceso administrativo que hemos hecho hasta la fecha". El Sernanp aprobó el pedido al día siguiente.

En paralelo, Ferrocarril Transandino S.A. anunció la suspensión temporal del servicio ferroviario en la ruta Ollantaytambo–Machupicchu debido a la presencia de rocas de gran tamaño en el sector de Ccorihuayrachina, aparentemente a causa de un derrumbe. La Policía inició las investigaciones correspondientes. Tras las labores de limpieza y rehabilitación, Peru Rail informó que los servicios en el tramo afectado fueron restablecidos desde las 10 a. m. del domingo, garantizando la seguridad de los pasajeros y operadores turísticos.

Peru Rail e Inca Rail auncian suspensión de operaciones de manera temporal

A través de un comunicado emitido el lunes 15 de setiembre, la empresa Ferrocaril Trasandino, concesionaria de la vía férrea del sur del país, anunció el cese de operaciones de manera temporal debido al inicio de protestas en las cercanías de las rutas ferroviarias. Esta medida afectó principalmente la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, suspendiendo tanto los traslados regulares como de emergencia hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Por su parte, Inca Rail también anunció la suspensión temporal de sus servicios de tren y bimodal hacia Machu Picchu, debido a la misma situación de inestabilidad generada por las protestas en las rutas ferroviarias. La empresa, en su comunicado dirigido a agentes de viajes y operadores turísticos, aseguró que esta suspensión afectará tanto los servicios regulares como cualquier servicio adicional en la ruta.

Ferrocaril Trasandino anuncia suspensión de servicios el 15 de stiembre

Perú Rail emite comunicado sobre el cese temporal de sus servicios en la ruta sur y oriente. Foto: Perú Rail

Enfrentamientos entre comuneros y policías en Machu Picchu dejan 15 heridos durante paro indefinido

En paralelo, ese mismo día, en horas de la noche, se registró un violento enfrentamiento entre comuneros y efectivos de la Policía Nacional en el sector de Qoriwayrachina, en Machu Picchu. Según informó el presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, al menos 15 personas resultaron heridas durante los incidentes, varios de ellos con contusiones y problemas respiratorios por el uso de gas lacrimógeno. Imágenes difundidas por los propios comuneros evidencian momentos de gran tensión, en los que incluso mujeres, niños y adultos mayores se vieron afectados por la represión.

El dirigente denunció que la Policía actuó sin intención de diálogo y que, ante la falta de una posta médica en la zona, los heridos no recibieron atención oportuna. Además, advirtió que algunos comuneros temen trasladarse a Machu Picchu pueblo por miedo a ser detenidos. Fuentes extraoficiales señalaron que la confrontación se habría producido cuando los agentes intentaron liberar la vía férrea para evacuar a turistas varados debido a la suspensión del servicio ferroviario. Aunque dos trenes lograron partir hacia Ollantaytambo, la tensión en la zona parecía no tener fin.

Suspenden clases en Machu Picchu pueblo por protestas

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Urubamba informó el 16 de septiembre sobre la suspensión indefinida de las clases presenciales en Machu Picchu pueblo, debido a las protestas sociales que continúan afectando la zona. Desde la institución indicaron que la medida busca proteger la integridad física y emocional de los estudiantes y docentes, ya que los bloqueos, marchas y enfrentamientos han alterado completamente el funcionamiento de las instituciones educativas, especialmente aquellas ubicadas cerca de la Plaza de Armas, punto de concentración de los manifestantes.

El director de la UGEL Urubamba hizo un llamado urgente a las autoridades y a la población movilizada a respetar el derecho a la educación, incluso en contextos de conflicto social.

New7Wonders anuncia que Machu Picchu podría perder categoría de Maravilla del Mundo

Ante el panorama de los último dias, la fundación New7Wonders advirtió que la falta de gestión sostenible del turismo, el deterioro de la experiencia del visitante, el alza descontrolada de precios, problemas de transporte y la desorganización institucional podrían llevar a retirar el reconocimiento internacional otorgado en el año 2007 a la ciudadela.

"De no atenderse oportunamente, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de nuestras Nuevas 7 Maravillas de Mundo.", indicaron en el comunicado.

Advierten que Machu Picchu podría perder la categoría de Maravilla del Mundo.

Primera suspensión de manifestaciones

Luego de dos días de protestas, las comunidades otirgaron una tregua y acataron la primera suspensión de manifestaciones temporalmente hasta las 8:00 a.m. del 17 de septiembre, permitiendo la reanudación del tránsito ferroviario y facilitando la salida de los turistas que permanecían varados. El acuerdo fue resultado de una mesa de diálogo entre representantes de las comunidades locales, encabezadas por dirigentes como Mario Tapia y Sara Herrera, y la Defensoría del Pueblo, representada por Óscar Luque.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que la seguridad de los turistas está garantizada y que se mantendrán en la zona hasta que el último tren con destino a Ollantaytambo haya partido. Si bien la tregua fue momentánea, las comunidades se mostraron dispuestas a continuar el diálogo, en coordinación con las autoridades del Mincetur en Lima.

Asimismo, se confirmó la reparación de la vía férrea en el sector de Qorihuayrachina, a la altura del kilómetro 87, luego de que un forado interrumpiera el paso de los trenes hacia Machu Picchu. El jefe de la Macro Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara, informó que personal de la empresa concesionaria de la vía, Ferrocarril Trasandino, junto con efectivos policiales, realizaron los trabajos de rehabilitación, permitiendo así restablecer parcialmente el tránsito ferroviario. Esta intervención fue clave para viabilizar el traslado de turistas que habían quedado atrapados en Aguas Calientes, muchos de los cuales llevaban varios días sin poder salir. Como resultado de esta labor conjunta, entre 300 y 400 turistas fueron evacuados en tren desde Aguas Calientes hasta Ollantaytambo durante la tarde del 16 de septiembre.

Autoridades acuerdan medidas para atender la problemática de Machu Picchu

En una reunión sostenida en Lima, convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), participaron autoridades locales, gremios turísticos y representantes del Ejecutivo para discutir acerca de la problemática en la ciudadela. El encuentro fue liderado por la ministra Desilú León, y tuvo como objetivo principal coordinar acciones para restablecer el transporte hacia la ciudadela inca y garantizar la seguridad de los visitantes.

Durante la reunión, se acordó convocar a representantes de Consettur y de la empresa San Antonio de Torontoy para abordar temas de transporte y seguridad turística, como parte de un plan de contingencia que permita reanudar las operaciones lo antes posible. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Urubamba se comprometió a informar públicamente el cronograma del proceso de concesión del servicio de transporte turístico hacia Machu Picchu. A partir del 19 de septiembre, se instalará una mesa de trabajo para iniciar la transición hacia un nuevo sistema de transporte, con participación multisectorial.

Gobernador de Cusco se retira de la reunión

Pese a los avances en el diálogo, la reunión estuvo marcada por la polémica salida del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien se retiró del encuentro señalando que el gobierno central "prefiere concentrarse en un chicharrón y no en Machu Picchu". Ante esta situación, la ministra Desilú León lamentó la actitud del gobernador y aclaró que el Gobierno Regional del Cusco no tiene competencia directa sobre el tema del transporte turístico. “Él trajo una agenda distinta a la que nos convocaba hoy”, afirmó. Además, anunció que el Mincetur contará con el apoyo del Ministerio del Interior para aumentar el número de agentes policiales en la zona de 100 a 160, reforzando la seguridad mientras se implementan las medidas acordadas.

Suspenden protestas por 72 horas

Este 17 de setiembre, finalmente se llegó a un acuerdo. La Defensoría del Pueblo informó del logro depués de una mesa de diálog con los directivos y pobladores del Grupo Campesino San Antonio de Torontoy, quienes aceptaron una tregua de 72 horas y levantaron su medida de fuerza. Gracias a este acuerdo, se ha restablecido el tránsito y las actividades turísticas en el distrito de Machu Picchu. En ese sentido, las empresas ferroviarias Perú Rail e Inca Rail también reanudaros sus servicios a partir de la 1:00 p.m. de este miércoles.

