Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Sociedad

Empresarios de Gamarra y docentes de Sutep se suman al paro nacional del 15 de octubre: "El dinero no vale nada si no tienes vida"

La Federación de Empresarios de Gamarra y Sutep apoyan la marcha convocada por la generación Z, destacando la necesidad de cambios y expresando su descontento con la actual situación política del país.

Empresarios de Gamarra y Sutep se unen a la movilización convocada por la generación Z
Empresarios de Gamarra y Sutep se unen a la movilización convocada por la generación Z | Foto: composición LR.

Una nueva jornada de protestas se realizará este miércoles 15 de octubre con un paro nacional contra la ola de inseguridad convocado por diversos colectivos sociales, comerciantes, sindicatos y jóvenes universitarios. Los manifestantes exigen acciones concretas frente a la inseguridad y la inestabilidad política tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jeri como presidente del Perú. La Federación de Empresarios de Gamarra y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) anunciaron que paralizarán sus labores y se unirán a la movilización, en señal de protesta por la falta de respuestas del Gobierno ante los principales problemas del país.

En entrevista con La República, el presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), Edward Raymundo, sostuvo que la paralización será una muestra de apoyo a las nuevas generaciones que exigen cambios frente a la crisis política y social que atraviesa el país. Indicó que entre el 15% de los 32.000 emprendedores del emporio comercial acatarán la medida. Aunque reconoció que algunos negocios no podrán cerrar por completo, destacó que el gesto de detener un día de trabajo “es una forma de solidaridad con los jóvenes”.

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Ante las críticas de que la paralización podría afectar las ventas por la temporada de festividades por fin de año, Raymundo respondió que la vida y la seguridad valen más que cualquier pérdida económica. “Nosotros valoramos más la vida que el dinero, porque recuerda que desde el inicio lo que he dicho: el emprendedor la lucha para tener sol por sol y hoy vivimos cómodamente. Entonces, ¿qué quiero decirle? Sencillamente, el dinero no vale nada si no tienes vida. El dinero no vale nada cuando tus hermanos se están desangrando”, manifestó.

Gremio de Gamarra se une al paro nacional y critica al presidente José Jeri

El dirigente de Fedegama criticó duramente la situación política del país tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jeri como presidente. Afirmó que “el país se está desangrando” y cuestionó la idoneidad del nuevo mandatario, señalando que “no tiene las condiciones para dirigir el país en estos momentos”.

“Para mí no debería ser presidente de la República José Jeri, porque no tiene las cualidades ni las condiciones que necesita el país. Sacar a una persona incapaz y poner a otra muy cuestionada es un error”, expresó Raymundo, aludiendo a las denuncias pasadas contra el jefe de Estado, entre ellas una presunta violación y un incremento patrimonial sospechoso.

El empresario propuso además una serie de medidas para enfrentar la crisis de inseguridad. Entre ellas, planteó la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para endurecer las sanciones contra extorsionadores y sicarios, así como el restablecimiento de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). También pidió que las Fuerzas Armadas patrullen junto con la Policía Nacional y que se designe a un ministro de Economía independiente, sin injerencia de los partidos políticos.

PUEDES VER: Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

El gremio anunció que el miércoles 15 de octubre se unirán a la marcha, pero realizarán una preconcentración en el parque Cánepa, en La Victoria, desde donde partirán por el jirón Huánuco y la avenida 28 de Julio hasta la avenida Abancay, con destino al Congreso de la República. La movilización iniciará a partir de las 8 de la mañana.

Sutep se suma al paro del 15 de octubre

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, confirmó que el gremio docente participará en la marcha nacional del 15 de octubre junto con diversas organizaciones sindicales y sociales. La movilización busca expresar el malestar ciudadano ante la crisis política, la falta de seguridad y la desconfianza generada tanto por el Congreso como por el Ejecutivo. Entre sus principales demandas figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la reducción de la informalidad laboral y un mayor presupuesto para educación.

“Todas las encuestas anteriores decían que el Congreso tenía solo un 4% de respaldo. Y es ese 4% el que ha generado al presidente de la República, que no tiene una trayectoria que genere confianza”, declaró Castro a La República.

El dirigente explicó que la movilización responde al descontento de la población por la falta de respuestas del Gobierno frente a los grandes problemas nacionales. "La seguridad ciudadana sigue siendo enfrentado de manera deficiente y creemos que ahí debe haber un énfasis de parte del gobierno. (...) no observamos políticas idóneas de parte del Estado para que de manera progresiva vaya disminuyendo", añadió.

El Sutep convocó a docentes activos, cesantes, jubilados y auxiliares de educación a concentrarse en la Casa del Maestro (jirón Camaná 550) desde las 3:00 p.m., para luego movilizarse por las calles del Centro de Lima junto con otras organizaciones sociales. “Generalmente nos movilizamos con unos 3.000 afiliados del sindicato. Imagino que será algo similar o que irá aumentando progresivamente”, señaló el secretario general.

Asimismo, el gremio anunció un paro nacional para el 13 de noviembre, fecha en la que buscarán presionar al Congreso durante el debate del presupuesto general de la República. Entre sus principales exigencias figuran el cumplimiento del incremento salarial acordado con el Gobierno anterior, el pago de la deuda social a los docentes, la aprobación por insistencia de la ley de pensiones para cesantes y jubilados, y la entrega de la bonificación por escolaridad a los maestros nombrados.

